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Президент Беларуси: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы

16 июля 2020 18:02
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Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства заявил 16 июля во время посещения 103-й витебской воздушно-десантной бригады.

Президент Беларуси: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы-1

Президент Беларуси: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы-3

Президент Беларуси: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы-5

Президент Беларуси: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы-7

На счету воинского соединения много побед. Стоит лишь упомянуть то, что «голубые береты» из Беларуси первыми взяли под контроль вершины Гиндукуша и последними вышли из Афганистана.

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Сейчас  наши десантники только на защите интересов Беларуси. А у витебской бригады еще и особая миротворческая миссия.

Президент Беларуси: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы-10

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Беларуси:
Мы готовим по трем направлениям в мирное время: это в рамках ООН, в рамках Организации коллективной безопасности и в рамках «Партнерства ради мира», это программа НАТО. То есть мы можем выставлять миротворческий контингент. Мы готовы именно к этим направлениям.

Требования по подготовке отличаются, но программа боевой подготовки нам позволила с учетом укомплектованности роты военнослужащими, которые находятся, все контрактные военнослужащие, срочников здесь нету, готовим именно по всем этим трем направлениям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Вот еще один пример, какая должна быть армия: контрактная, срочной службы и прочее. Там, где нужно, она вся на контракте. Там, где нужны нам специалисты-контрактники, у нас вся армия контрактная. Там, где могут служить ребята-срочники, мы призываем на срочную службу.

Президент Беларуси: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы-13

Главе государства рассказали об истории формирования, предназначении и обмундировании миротворческой роты. От бронежилета до армейских девайсов – экипировка военнослужащих сделана белорусами или из белорусских компонентов.

Президент Беларуси: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы-16

Президент Беларуси: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы-18

Президент Беларуси: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы-20

Доложили Александру Лукашенко и о боевых возможностях бригады. Ей под силу и организация блок-поста, и блокировка действий экстремистов. О профессионализме наших десантников говорит и умение управлять бронированными транспортерами.

А те и вовсе под умелым контролем специалистов даже умеют танцевать вальс (подробнее здесь).

# Армия Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Вадим Денисенко # Фотофакт

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