Президент Беларуси: белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы

Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Об этом глава государства заявил 16 июля во время посещения 103-й витебской воздушно-десантной бригады.

Сейчас наши десантники только на защите интересов Беларуси. А у витебской бригады еще и особая миротворческая миссия.

На счету воинского соединения много побед. Стоит лишь упомянуть то, что «голубые береты» из Беларуси первыми взяли под контроль вершины Гиндукуша и последними вышли из Афганистана.

Вадим Денисенко, командующий силами специальных операций Беларуси:

Мы готовим по трем направлениям в мирное время: это в рамках ООН, в рамках Организации коллективной безопасности и в рамках «Партнерства ради мира», это программа НАТО. То есть мы можем выставлять миротворческий контингент. Мы готовы именно к этим направлениям.

Требования по подготовке отличаются, но программа боевой подготовки нам позволила с учетом укомплектованности роты военнослужащими, которые находятся, все контрактные военнослужащие, срочников здесь нету, готовим именно по всем этим трем направлениям.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот еще один пример, какая должна быть армия: контрактная, срочной службы и прочее. Там, где нужно, она вся на контракте. Там, где нужны нам специалисты-контрактники, у нас вся армия контрактная. Там, где могут служить ребята-срочники, мы призываем на срочную службу.