Александр Лукашенко: «Мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши Вооружённые Силы»

Также глава государства пообщался с офицерами бригады и витебского гарнизона. Разговор получился довольно откровенным. Речь шла о вызовах и угрозах для нашей страны.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы внимательнейшим образом изучали те войны, которые разворачивались за четверть века, начиная с продолжающейся войны в Афганистане, в которой наши ребята повоевали в свое время достаточно. Она и сейчас продолжается, эта война: то активизируется, то затухает. Там как раз миротворцы и нужны, чтобы поддерживать хоть какой-то мирный процесс.

Затем «Буря в пустыне» – так она называлась, да? Американцы, Ирак, всё не перечислишь. Мы видели трагедию в Российской Федерации, во времена чеченской войны, сирийская, ныне в Ливане бойня. И мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши Вооруженные Силы.