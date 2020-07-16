Александр Лукашенко: «Мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши Вооружённые Силы»

Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусская армия должна сочетать в себе элементы контрактной и срочной службы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Об этом глава государства заявил 16 июля во время посещения 103-й витебской воздушно-десантной бригады.
Также глава государства пообщался с офицерами бригады и витебского гарнизона. Разговор получился довольно откровенным. Речь шла о вызовах и угрозах для нашей страны.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Мы внимательнейшим образом изучали те войны, которые разворачивались за четверть века, начиная с продолжающейся войны в Афганистане, в которой наши ребята повоевали в свое время достаточно. Она и сейчас продолжается, эта война: то активизируется, то затухает. Там как раз миротворцы и нужны, чтобы поддерживать хоть какой-то мирный процесс.
Затем «Буря в пустыне» – так она называлась, да? Американцы, Ирак, всё не перечислишь. Мы видели трагедию в Российской Федерации, во времена чеченской войны, сирийская, ныне в Ливане бойня. И мы, наблюдая уровень ведения современной войны, модернизировали наши Вооруженные Силы.
Я вас подвожу к тому, что нынешняя ситуация – это не 41-й год, это не Ливия и Сирия. Это Беларусь со всеми вытекающими отсюда последствиями. Мы – молодая, суверенная, независимая страна. Получили мы эту независимость без крови, возможно, и без пота.