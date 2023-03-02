С ротой почётного караула! Как провожали Президента Беларуси в Китае?

Государственный трехдневный визит Александра Лукашенко в Китай завершился. Борт № 1 вылетел из Пекина в 9:30 утра по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.