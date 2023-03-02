С ротой почётного караула! Как провожали Президента Беларуси в Китае?

Государственный трехдневный визит Александра Лукашенко в Китай завершился. Борт № 1 вылетел из Пекина в 9:30 утра по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Государственный трехдневный визит Александра Лукашенко в Китай завершился. Борт № 1 вылетел из Пекина в 9:30 утра по минскому времени, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В аэропорту белорусского лидера провожали заместитель министра иностранных дел КНР, послы, а сопровождала церемонию рота почетного караула как знак высокого уважения к гостю.
Перед отлетом Ма Чжаосюй, замминистра иностранных дел КНР, поблагодарил еще раз Александра Лукашенко за визит и особо подчеркнул успех нынешних договоренностей.
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