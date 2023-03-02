«Высокий запрос на белорусский безвиз». В ГПК прокомментировали новый порядок въезда в Беларусь для поляков

Особый порядок въезда в Беларусь с этого дня действует для польских граждан. С полуночи они могут пересекать границу во всех пунктах пропуска со странами Евросоюза без визы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Антон Бычковский, официальный представитель Госпогранкомитета Беларуси:

Учитывая ограничения в работе пунктов пропуска, введенные властями Польши на границе с Беларусью, и сохраняющийся высокий запрос на белорусский безвиз, принято решение о разрешении гражданам Польши следовать в безвизовом порядке на территорию Беларуси во всех пунктах пропуска на границе с Евросоюзом. Теперь граждане Польши могут въехать в нашу страну без визы и на Прибалтийском направлении. Также им разрешено посещение пограничной зоны без пропуска.