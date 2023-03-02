Куртки, пуховики, белые майки. Какую одежду лучше отдавать в химчистку?

Валерия Яскевич, корреспондент:

Не все вещи получается отстирать дома, иногда приходится обращаться к методам посерьезнее. Расскажем, какую одежду лучше отдать в химчистку и как правильно за ней ухаживать дома.

Алла Бужинская, мастер производственного участка предприятия бытового обслуживания:

Каждая вещь должна иметь маркировочную ленту. Некоторые запрещают домашние стирки, стирки вообще, только стоит сухая чистка. Это натуральные ткани, шерстяные, натуральные шелка, любые ацетатные ткани, потому что в домашних условиях они заламываются и восстановить их практически нет возможности.

Деловые костюмы теряют форму, белые куртки не отстирываются полностью. Если на одежде и обуви есть кожаные или замшевые вставки, лучше не рисковать и довериться профессионалам. Алла Бужинская:

Вещь поступает в цех, мы рассматриваем все дефекты, пятна, как ее принял приемщик, что указано, что не указано. Сортируется по цвету, по качеству ткани. Сортируется на сухую чистку либо аквачистку.

Верхняя одежда есть разная: с синтетическим наполнителем и также есть с пухо-перьевым. Синтетические можно обработать дома, если он хорошо прошит. И после домашней стирки он может остаться в таком же состоянии, как и был. Пухо-перьевые наполнители – это пух, он сбивается в мелкие комочки. Если неправильная температура выбрана для стирки, пух может завариться.

В ситуации с единичным сильным загрязнением важно не тянуть время. К примеру, вы пришли домой с работы, бросили предмет одежды в корзину для белья с мыслью «попозже отстираю» и вспомнили про это, когда уже поздно. Чем старше пятно, тем меньше шансов от него избавиться.

Алла Бужинская:

Мы не принимаем сильно заношенные, которые уже вообще восстановить невозможно. Вещь, которая не соответствует маркировочной ленте. Бывает, что изготовителем запрещено все: и стирка, и аквачистка, и даже химчистка. Осторожнее всего надо быть с комбинированными изделиями, которые включают в себя детали из разных материалов. Также, важно помнить об особенностях хранения одежды дома.