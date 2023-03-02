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Куртки, пуховики, белые майки. Какую одежду лучше отдавать в химчистку?

02 марта 2023 08:35
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Валерия Яскевич, корреспондент:
Не все вещи получается отстирать дома, иногда приходится обращаться к методам посерьезнее.

Расскажем, какую одежду лучше отдать в химчистку и как правильно за ней ухаживать дома.

Куртки, пуховики, белые майки. Какую одежду лучше отдавать в химчистку?-1

Алла Бужинская, мастер производственного участка предприятия бытового обслуживания:
Каждая вещь должна иметь маркировочную ленту. Некоторые запрещают домашние стирки, стирки вообще, только стоит сухая чистка. Это натуральные ткани, шерстяные, натуральные шелка, любые ацетатные ткани, потому что в домашних условиях они заламываются и восстановить их практически нет возможности.

Куртки, пуховики, белые майки. Какую одежду лучше отдавать в химчистку?-4

Деловые костюмы теряют форму, белые куртки не отстирываются полностью. Если на одежде и обуви есть кожаные или замшевые вставки, лучше не рисковать и довериться профессионалам.

Алла Бужинская:
Вещь поступает в цех, мы рассматриваем все дефекты, пятна, как ее принял приемщик, что указано, что не указано. Сортируется по цвету, по качеству ткани. Сортируется на сухую чистку либо аквачистку.

Куртки, пуховики, белые майки. Какую одежду лучше отдавать в химчистку?-7

Верхняя одежда есть разная: с синтетическим наполнителем и также есть с пухо-перьевым. Синтетические можно обработать дома, если он хорошо прошит. И после домашней стирки он может остаться в таком же состоянии, как и был. Пухо-перьевые наполнители – это пух, он сбивается в мелкие комочки. Если неправильная температура выбрана для стирки, пух может завариться.

Куртки, пуховики, белые майки. Какую одежду лучше отдавать в химчистку?-10

В ситуации с единичным сильным загрязнением важно не тянуть время. К примеру, вы пришли домой с работы, бросили предмет одежды в корзину для белья с мыслью «попозже отстираю» и вспомнили про это, когда уже поздно. Чем старше пятно, тем меньше шансов от него избавиться.

Куртки, пуховики, белые майки. Какую одежду лучше отдавать в химчистку?-13

Алла Бужинская:
Мы не принимаем сильно заношенные, которые уже вообще восстановить невозможно. Вещь, которая не соответствует маркировочной ленте. Бывает, что изготовителем запрещено все: и стирка, и аквачистка, и даже химчистка.

Осторожнее всего надо быть с комбинированными изделиями, которые включают в себя детали из разных материалов. Также, важно помнить об особенностях хранения одежды дома.

Куртки, пуховики, белые майки. Какую одежду лучше отдавать в химчистку?-16

Алла Бужинская:
После окончания зимнего сезона желательно пуховички, курточки сдать в химчистку либо постирать в домашних условиях, если есть такая возможность. На следующий сезон за это время все загрязнения закрепляются. Те же белые маечки, от своего тела потовые и сальные выделения дают большую желтизну.

Ухаживайте за любимыми вещами правильно, и они будут радовать вас долгое время.

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# Одежда # общество # Валерия Яскевич # Фотофакт

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