«Белпочта» будет бесплатно доставлять открытки-поздравления с 8 Марта

Новости Беларуси. В преддверии Международного женского дня «Белпочта» предлагает поздравить прекрасных дам с праздником. 6 марта по всей стране пройдет акция «Весенний комплимент», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В этот день на главпочтамтах многих городов абсолютно все желающие смогут подписать открытку для мамы, бабушки, сестры и других дорогих сердцу женщин, а белорусская почта доставит карточку адресату совершенно бесплатно. В столице поздравительный марафон пройдет по адресу проспект Независимости, 10.

Принимать отправления сотрудники отделения будут с 10:00 до 12:00 и с 17:00 до 19:00.

Праздничная открытка с теплыми пожеланиями станет приятным сюрпризом для всех представительниц прекрасного пола. Такое поздравление точно запомнится надолго.

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