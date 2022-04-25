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Главврач санатория «Беларусь» в Литве: просим, чтобы хотя бы больным детям разрешили ехать на оздоровление

25 апреля 2022 16:12
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Новости Беларуси. Как развивается туристическая индустрия в Беларуси? Как наши санатории конкурируют с мировыми предложениями? Эксперты и представители турбизнеса обсудили перспективы отдыха белорусов в ток-шоу «По существу».  

Алена Сырова, СТВ:  
Последние 2-3 года следим мы за ситуацией, которая развивается в Литве, сейчас в Латвии. Мы говорим о санаториях, которые принадлежат Беларуси, но по политическим причинам сейчас подвергаются закрытию. Мы связались с главным врачом санатория в Друскининкае, который (все знают эту драматическую историю) то закрывали, то открывали.  

Главврач санатория «Беларусь» в Литве: просим, чтобы хотя бы больным детям разрешили ехать на оздоровление-1

Илья Епифанов, главный врач санатория «Беларусь» в Друскининкае:  
К нам приезжали каждый месяц порядка 90 детей из Беларуси. Мы успели принять четыре смены детей на 21 день, а в конце февраля в связи с известными событиями в Украине нам запретили завозить детей в санаторий. Сегодня литовская сторона приняла решение не выдавать визы белорусским гражданам на посещение Литовской Республики. Это первое. И второе – Минздрав не разрешает нам принимать на оздоровление детей из Беларуси. Это все связано с ЧП, которое введено в Литве в связи с военными действиями Российской Федерации в Украине.

Выходим на Министерство иностранных дел Литовской Республики, через Министерство иностранных дел Республики Беларусь просим, чтобы пересмотрели эту позицию в отношении нашего санатория, чтобы хотя бы больным детям, детям-инвалидам разрешили ехать на оздоровление в санаторий «Беларусь». Учитывая, что мы работаем 76-й год, 75,5 лет никаких претензий не было к работе, а сейчас какие-то непонятные ограничения.  

Директор санатория «Ружанский»: каждый год мы добавляем около 10% среднегодовой заполняемости (здесь подробности).  

# Санатории # общество # Алена Сырова # Илья Епифанов # Фотофакт

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