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Дмитрий Бочков: захотелось уточнить про то, что происходит на улицах, и Президент тут же включается, начинает размышлять

13 ноября 2020 17:35
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Новости Беларуси. 13 ноября Александр Лукашенко встретился с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Дмитрий Бочков: захотелось уточнить про то, что происходит на улицах, и Президент тут же включается, начинает размышлять-1

Дмитрий Бочков, первый заместитель председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Сегодня захотелось уточнить про то, что происходит на улицах, вот с Романом Бондаренко. И Президент тут же включается, начинает размышлять на эту тему, понимая, какой резонанс эта трагедия уже приобрела.

Александр Лукашенко: я искренне соболезную родителям Романа Бондаренко

Я благодарен главе государства за то, что он не оставил без ответа ни одного вопроса. В том числе и те, которые, наверное, с уровня главы государства обсуждать не с руки.

# Интервью Александра Лукашенко # общество # Дмитрий Бочков # Александр Лукашенко # Роман Бондаренко # Фотофакт

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