Дмитрий Бочков: захотелось уточнить про то, что происходит на улицах, и Президент тут же включается, начинает размышлять

Дмитрий Бочков, первый заместитель председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:

Сегодня захотелось уточнить про то, что происходит на улицах, вот с Романом Бондаренко. И Президент тут же включается, начинает размышлять на эту тему, понимая, какой резонанс эта трагедия уже приобрела.

Александр Лукашенко: я искренне соболезную родителям Романа Бондаренко

Я благодарен главе государства за то, что он не оставил без ответа ни одного вопроса. В том числе и те, которые, наверное, с уровня главы государства обсуждать не с руки.