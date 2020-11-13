Дмитрий Бочков: захотелось уточнить про то, что происходит на улицах, и Президент тут же включается, начинает размышлять

Новости Беларуси. 13 ноября Александр Лукашенко встретился с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. 13 ноября Александр Лукашенко встретился с политическими обозревателями Беларуси и зарубежья, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Дмитрий Бочков, первый заместитель председателя правления ЗАО «Второй национальный телеканал»:
Сегодня захотелось уточнить про то, что происходит на улицах, вот с Романом Бондаренко. И Президент тут же включается, начинает размышлять на эту тему, понимая, какой резонанс эта трагедия уже приобрела.
Александр Лукашенко: я искренне соболезную родителям Романа Бондаренко
Я благодарен главе государства за то, что он не оставил без ответа ни одного вопроса. В том числе и те, которые, наверное, с уровня главы государства обсуждать не с руки.