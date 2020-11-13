Александр Лукашенко: «Эти белорусы, которые сегодня бунтуют – там же не все негодяи, подонки и идиоты»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Никакие выборы им не нужны. Им нужно замкнуть вот этот санитарный кордон – знаете, кому надо, и на этом все поставлено. Почему в это время (три дня назад) американцы перебрасывают бронетехнику и своих военнослужащих – уже не из Германии (к нашим границам в Польшу), а уже из Соединенных Штатов Америки. Скажите, зачем это сейчас? Скажите, как я должен это оценивать? С одной стороны извне давление, а с другой стороны – активизация здесь. Зачем? Ведь эти белорусы, которые сегодня бунтуют – там же не все негодяи, подонки и идиоты. Там же есть люди идейно убежденные – отъявленные националисты, я их знаю – но они убежденные, есть люди заблудшие. То есть разные люди. И они должны понимать, что нам с ними жить в этой стране. Ну ладно, две-полторы тысячи, которые сегодня больше всего бунтуют, в авангарде находятся, в Литву и Польшу их могут забрать. Полторы-две тысячи они переварят, а остальным-то жить в этой стране. Нам жить в этой стране. Поэтому этот бунт никому не нужен.

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