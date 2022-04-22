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С голубой скорлупой и селеном. Какие куры несут цветные яйца?

22 апреля 2022 09:51
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Подобно героине своего любимого фильма для Инны Владимировны надежная команда – половина успеха. Основной принцип вникать во все, при этом доверять сотрудникам и делегировать полномочия. Ведь они профессионалы своего дела. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

С голубой скорлупой и селеном. Какие куры несут цветные яйца?-1

Инна Толкачева, директор птицефабрики, победительница конкурса «Женщина года Минщины 2021»:
Главная героиня шла к своей цели несмотря ни на что. Несмотря на сложности, которые ей пришлось преодолеть. Цель была поставлена, и она шла к этому. Это идеал женщины, как для меня, потому что я тоже такой целеустремленный человек: если я поставила перед собой цель, я к ней иду. И такой момент еще, который я для руководства взяла для себя из этого фильма – это когда у главной героини спросили, как она может управлять большим коллективом в три тысячи человек, она ответила очень просто. О том, что важно научиться управлять тремя человеками, а потом уже количество людей не имеет значения.

С голубой скорлупой и селеном. Какие куры несут цветные яйца?-4

Марина Скращук, заместитель директора птицефабрики:
На мой взгляд, эффективность работы предприятия зависит от того, как полномочия делегированы. То есть на 30-40% можно увеличить эту эффективность, если грамотно все обязанности распределены. Я считаю, что у нашего руководителя это получается очень хорошо, потому что каждый занимается тем делом, которое нравится. Только когда ты любишь дело, которым ты занимаешься, ты можешь отдаваться ему на сто процентов. И твои эффективность и удовлетворенность от работы покажут тот эффект, который необходим и человеку лично, как для себя, так и для самого предприятия.

С голубой скорлупой и селеном. Какие куры несут цветные яйца?-7

Руководить предприятием Инна Владимировна начала три года назад. Непростой период. Но несмотря на все сложности с поиском новым рынков сбыта и перекраиванием логистики, пандемия стала временем испытаний и возможностей одновременно.

С голубой скорлупой и селеном. Какие куры несут цветные яйца?-10

Инна Толкачева:
Мы открыли для себя новые страны, новые рынки. Наша география поставок расширилась именно за эти два пандемийных года: это и страны Африки, и страны Персидского залива, и Азербайджан, который мы нашли именно в пандемийное время по поставкам мяса птицы. И другие страны, такие как Молдова, Украина, которые рядышком находились. И у них своей продукции такой достаточно. Украина была поставщиком в арабские страны. Потому что арабские страны не имеют своего производства, которое может обеспечивать их рынок. Сегодня вы видите, как все резко изменилось. И сегодня, конечно, очень важно опять очень быстро перестроиться. Мы никогда не боялись сложных времен, наоборот, сложные времена немножко подстегивают к какому-то более быстрому принятию решений.

С голубой скорлупой и селеном. Какие куры несут цветные яйца?-13

В 2003-м здесь первыми в Беларуси начали выпускать яйца, обогащенные селеном, йодом и другими питательными элементами. С тех пор уникальные новинки разрабатывают постоянно.

Все время удивлять покупателей, а значит развивать предприятие – приоритет директора. Недавно модернизировали линию, где маринуют и коптят на натуральной ольхе куриные и перепелиные яйца, полюбившиеся гурманам. Часть пернатого поголовья перевели на свободный выгул – совсем как у бабушки в деревне – получилась фермерская продукция. Последняя новинка –цветные яйца. Несут такие куры породы Араукана, их специально привезли из Чехии.

С голубой скорлупой и селеном. Какие куры несут цветные яйца?-16

Яна Шипко, корреспондент:
Кто любит такие пастельные тона, может на красителях к Пасхе сэкономить.

Инна Толкачева:
Однозначно. Скажем так, это же необычный цвет, это же не белое яйцо. И это уже не белое яйцо, это уже бирюзовое. Есть более насыщенного цвета, но это вообще концентрированное, я бы сказала.

С голубой скорлупой и селеном. Какие куры несут цветные яйца?-19

Яна Шипко:
А почему это отличается от всех?

Инна Толкачева:
Потому что, это молодая снесла. Потому что у нас только-только на разнос идут.

С голубой скорлупой и селеном. Какие куры несут цветные яйца?-22

В руководстве таким масштабным и многообразным предприятием не бывает мелочей. Важно и успевать следить за современными трендами, и о традициях и качестве, которыми славится предприятие, не забывать. И даже будучи требовательным руководителем, оставаться настоящей леди.

С голубой скорлупой и селеном. Какие куры несут цветные яйца?-25

Инна Толкачева:
Мы находимся сейчас на складе готовой продукции. Как вы можете заметить: склад практически пустой. Здесь только сегодняшний сбор яиц, который уже за полдня собран и упакован, но это говорит о том, что Пасха на носу. Сроки хранения у нас сегодня по стандарту: на диетическое яйцо – семь суток, на столовое яйцо – 25 суток. Но у нас есть функциональное яйцо, которое имеет срок хранения – 35 суток – за счет селена. Селен даже на яйцо воздействует благоприятно, потому что позволяет сохранить молодость клеток. А яйцо – это самая настоящая клетка, из которой появляется жизнь.

Яна Шипко:
Стоит ли это воспринимать как бьюти-совет, то есть если есть яйцо с селеном, то можно омолаживаться?

С голубой скорлупой и селеном. Какие куры несут цветные яйца?-28

Инна Толкачева:
Однозначно.

Яна Шипко:
Вернемся к философскому спору знаменитому. Что раньше было: курица или яйцо? У вас в цикле производственном, с чего начинается?

Инна Толкачева:
Однозначно яйца. Из яйца появляется цыпленок.

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# Сельское хозяйство # общество # Инна Толкачева # Марина Скращук # Яна Шипко # Фотофакт

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