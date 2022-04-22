С голубой скорлупой и селеном. Какие куры несут цветные яйца?

Подобно героине своего любимого фильма для Инны Владимировны надежная команда – половина успеха. Основной принцип – вникать во все, при этом доверять сотрудникам и делегировать полномочия. Ведь они профессионалы своего дела. Об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Инна Толкачева, директор птицефабрики, победительница конкурса «Женщина года Минщины – 2021»:

Главная героиня шла к своей цели несмотря ни на что. Несмотря на сложности, которые ей пришлось преодолеть. Цель была поставлена, и она шла к этому. Это идеал женщины, как для меня, потому что я тоже такой целеустремленный человек: если я поставила перед собой цель, я к ней иду. И такой момент еще, который я для руководства взяла для себя из этого фильма – это когда у главной героини спросили, как она может управлять большим коллективом в три тысячи человек, она ответила очень просто. О том, что важно научиться управлять тремя человеками, а потом уже количество людей не имеет значения.

Марина Скращук, заместитель директора птицефабрики:

На мой взгляд, эффективность работы предприятия зависит от того, как полномочия делегированы. То есть на 30-40% можно увеличить эту эффективность, если грамотно все обязанности распределены. Я считаю, что у нашего руководителя это получается очень хорошо, потому что каждый занимается тем делом, которое нравится. Только когда ты любишь дело, которым ты занимаешься, ты можешь отдаваться ему на сто процентов. И твои эффективность и удовлетворенность от работы покажут тот эффект, который необходим и человеку лично, как для себя, так и для самого предприятия.

Руководить предприятием Инна Владимировна начала три года назад. Непростой период. Но несмотря на все сложности с поиском новым рынков сбыта и перекраиванием логистики, пандемия стала временем испытаний и возможностей одновременно.

Инна Толкачева:

Мы открыли для себя новые страны, новые рынки. Наша география поставок расширилась именно за эти два пандемийных года: это и страны Африки, и страны Персидского залива, и Азербайджан, который мы нашли именно в пандемийное время по поставкам мяса птицы. И другие страны, такие как Молдова, Украина, которые рядышком находились. И у них своей продукции такой достаточно. Украина была поставщиком в арабские страны. Потому что арабские страны не имеют своего производства, которое может обеспечивать их рынок. Сегодня вы видите, как все резко изменилось. И сегодня, конечно, очень важно опять очень быстро перестроиться. Мы никогда не боялись сложных времен, наоборот, сложные времена немножко подстегивают к какому-то более быстрому принятию решений.

В 2003-м здесь первыми в Беларуси начали выпускать яйца, обогащенные селеном, йодом и другими питательными элементами. С тех пор уникальные новинки разрабатывают постоянно. Все время удивлять покупателей, а значит развивать предприятие – приоритет директора. Недавно модернизировали линию, где маринуют и коптят на натуральной ольхе куриные и перепелиные яйца, полюбившиеся гурманам. Часть пернатого поголовья перевели на свободный выгул – совсем как у бабушки в деревне – получилась фермерская продукция. Последняя новинка –цветные яйца. Несут такие куры породы Араукана, их специально привезли из Чехии.

Яна Шипко, корреспондент:

Кто любит такие пастельные тона, может на красителях к Пасхе сэкономить. Инна Толкачева:

Однозначно. Скажем так, это же необычный цвет, это же не белое яйцо. И это уже не белое яйцо, это уже бирюзовое. Есть более насыщенного цвета, но это вообще концентрированное, я бы сказала.

Яна Шипко:

А почему это отличается от всех? Инна Толкачева:

Потому что, это молодая снесла. Потому что у нас только-только на разнос идут.

В руководстве таким масштабным и многообразным предприятием не бывает мелочей. Важно и успевать следить за современными трендами, и о традициях и качестве, которыми славится предприятие, не забывать. И даже будучи требовательным руководителем, оставаться настоящей леди.