«Человеческие руки практически не касаются готового продукта». Как производят куриные яйца на Солигорской птицефабрике?

Новости Беларуси. Основанная 50 лет назад в Солигорском районе птицефабрика стремительно развивалась во все времена. Первоначально она была рассчитана на 52 тысячи кур, которые в первый год снесли 3,5 миллиона яиц. Для сравнения сейчас такое количество получают всего за три-четыре смены, об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. За полвека объемы производства выросли в 100 раз. Далеко вперед ушли и технологии. Если раньше яйца сортировали вручную, сейчас почти все делает умное оборудование.
Яна Шипко, корреспондент:
По этому наклонному конвейеру яйца прямо от несушек попадают на линию. В пик производства здесь собирают и упаковывают примерно 2 000 яиц каждую минуту. Прежде чем попасть к покупателю, продукция проходит несколько этапов тщательного контроля качества. На первом из них вручную отбираются яйца с грязной или поврежденной скорлупой. После обработки ультрафиолетом яйца пристально рассматривают в такой синей камере. Это называется овоскоп, здесь, как на рентгене, видны в лучах специального света все дефекты.
Дальше сортировка яиц по крупности закрыта от глаз. Вот на этой линии автоматически яйца отбираются по весу и виду, чтобы отправиться в нужную упаковку.
Евгений Бирюк, начальник комплекса производства яиц птицефабрики:
Человеческие руки практически не касаются готового продукта, яйца как сырья. То есть из птичника яйцо идет по конвейерной системе. Соответственно, в цех сортировки, где уже происходит отбор яйца запомеченного, недоброкачественного яйца, битого яйца – это на первой стадии. Дальше происходит обеззараживание ультрафиолетом, происходит овоскопирование, где также отбирается на просвет – это дополнительный контроль качества. Далее яйцо проходит весовой механизм, где определяются его категории. И, соответственно, на самой машине оператор забивает, на какую дорожку двигаться, в какую упаковку должно уложиться яйцо для нашего клиента. И упаковщики, соответственно, укладывают яйцо в короба. Каждый короб, как и на каждую единицу продукции, наклеивается этикетка, штрих-код. Для прослеживаемости готового продукта, для контроля качества.
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