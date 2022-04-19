«Человеческие руки практически не касаются готового продукта». Как производят куриные яйца на Солигорской птицефабрике?

Новости Беларуси. Основанная 50 лет назад в Солигорском районе птицефабрика стремительно развивалась во все времена. Первоначально она была рассчитана на 52 тысячи кур, которые в первый год снесли 3,5 миллиона яиц. Для сравнения сейчас такое количество получают всего за три-четыре смены, об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. За полвека объемы производства выросли в 100 раз. Далеко вперед ушли и технологии. Если раньше яйца сортировали вручную, сейчас почти все делает умное оборудование.

Яна Шипко, корреспондент:

По этому наклонному конвейеру яйца прямо от несушек попадают на линию. В пик производства здесь собирают и упаковывают примерно 2 000 яиц каждую минуту. Прежде чем попасть к покупателю, продукция проходит несколько этапов тщательного контроля качества. На первом из них вручную отбираются яйца с грязной или поврежденной скорлупой. После обработки ультрафиолетом яйца пристально рассматривают в такой синей камере. Это называется овоскоп, здесь, как на рентгене, видны в лучах специального света все дефекты.

Дальше сортировка яиц по крупности закрыта от глаз. Вот на этой линии автоматически яйца отбираются по весу и виду, чтобы отправиться в нужную упаковку.