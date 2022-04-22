Лукашенко: необходимо делать всё для того, чтобы экономика работала

Новости Беларуси. Необходимо делать все для того, чтобы экономика работала. Об этом Александр Лукашенко заявил, заслушивая доклад о бюджетной политике в текущих условиях, сообщает БЕЛТА.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Экономика – прежде всего. Потом все вопросы: курс, инфляция, все остальное. Это важно – и курс национальной валюты, соотношение курса с другими валютами, инфляция, которая выливается в рост цен, или же дефляция, не дай бог. Но главное – это экономика. Если рухнет экономика, никому никакой курс не нужен будет, и инфляция, и дефляция, и так далее.

Президент констатировал, что у правительства и Национального банка иногда разные подходы к финансовым вопросам, но тем не менее надо приходить к общим решениям, чтобы экономика не страдала. «Надо делать все для того, чтобы экономика работала, – подчеркнул он. – Тогда будет курс и тогда не будет инфляции».

Александр Лукашенко:

Бюджет – показатель функционирования экономики, да и вообще состояния дел в государстве. Поэтому хотелось бы услышать, какие меры предприняты правительством, как модно говорить у финансистов, по консолидации бюджета? Что мы предприняли для того, чтобы развивались экономика, реальный сектор и в результате всех наших предпринятых мер насколько сбалансирован бюджет?