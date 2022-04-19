Инновационная ферма. В Беларуси планируют вывести породу перепёлок

Новости Беларуси. Особая гордость предприятия – перепелки. Из всех произведенных в стране перепелиных яиц 90 % получены на Солигорской птицефабрике, об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Спрос на диетический продукт растет, и в планах – строительство перепелиной фермы. Прежде чем взяться за дело, Инна Владимировна настолько погрузилась в изучение особенностей разведения этих маленьких, но более прихотливых в отличие от кур птиц, что понадобилось даже слетать в Бразилию.

Инна Толкачева, директор птицефабрики, победительница конкурса «Женщина года Минщины – 2021»:

Это не просто ферма – инновационная перепелиная ферма замкнутого цикла. Что это значит? Это значит, что мы будем иметь свой инкубатор, получать своих цыплят, и потом от этих цыплят промышленное стадо, которое будет нести яйцо. С учетом нашей новой линии по переработке яиц перепелиных, мы планируем этот прирост переработать и в переработанном виде продать. Для того чтобы это сделать правильно, грамотно, нужно изучить передовой опыт. Мы нашли о том, что такими промышленными производствами занимается Бразилия. Мы нашли возможность туда съездить, посмотреть, как это промышленно организовано. Мы сегодня вручную собираем, упаковываем перепелиное яйцо. Там это происходит на автоматических упаковочных машинах. Поэтому, естественно, эта ферма предполагает, что сбор будет автоматический. И самое главное, замкнутый цикл – это свои кроссы, чистые линии. То есть, чтобы мы не зависели ни от кого. Потому что скоплектовать такой объем поголовья не предоставляется возможным ни в России, ни в Беларуси. Мы сами должны иметь своих родителей, чтобы делать дальнейшее воспроизводство стада.