«У нас даже есть свой клуб приёмных родителей». Многодетная мама о воспитании детей

Умение совмещать успех профессиональный и материнский с активной гражданской позицией и заботой о тех, кто окружает. Вот такие они, победительницы конкурса «Женщины года». 64 представительницы всех уголков страны на днях получили заслуженные награды. И одна из них сегодня в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Наталья Пахомова, победитель республиканского конкурса «Женщина года-2021» в номинации «Материнская слава», родитель-воспитатель детского дома семейного типа. «У нас даже есть свой клуб приемных родителей» Дмитрий Потапович, ведущий:

Мне почему-то кажется, что вы представительница тех скромных женщин, которые, может, не привыкли к такого рода вниманию. Уж точно не думали о наградах, когда выбирали свое дело. Как вы стали воспитателем-мамой? Расскажите о своих детях.

Наталья Пахомова, победитель республиканского конкурса «Женщина года-2021» в номинации «Материнская слава», родитель-воспитатель детского дома семейного типа:

У нас уже своего рода династия. У меня мама воспитывала детей, брат воспитывает, и я воспитываю. Дети травмированы, каждый со своими особенностями, но они все равно у меня самые лучшие. Юлия Самусенко, ведущая:

Вы ведь не только мама, но еще и воспитатель. В чем заключается ваша общественная работа? Популяризация больших семей. Наталья Пахомова:

У нас даже есть свой клуб приемных родителей, мы все общаемся и делимся своими проблемами, как их решать. Стараемся привлекать и объяснять многим родителям, что это нормально, можно воспитывать и заниматься детьми.

Как помогает государство многодетным? Дмитрий Потапович:

Как государство помогает многодетным семьям, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-сиротам? Наталья Пахомова:

Да, государство помогает очень сильно. У меня есть девочка, которая выпустилась, она сейчас получила социальную квартиру. Многодетным семьям тоже большая помощь. Мы и за питание платим меньше, в детских садах, школах дети вообще питаются бесплатно. Поэтому много многодетным семьям помощи. О проекте «Женщины года» Юлия Самусенко:

Как вы стали участницей «Женщины года»? Расскажите об этом подробнее. Как восприняли это дети? Как-то вам в этом помогали?

Наталья Пахомова:

Да, там нужно было писать эссе. Все грамоты, свои достижения – это все прилагалось, фотографии. Это все рассматривали. Дети всегда рады за маму, поэтому гордятся. Дмитрий Потапович:

Одна планка уже покорена. Может, есть какие-то планы на будущее, новые цели?