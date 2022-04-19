Яичница или всмятку? Директор Солигорской птицефабрики рассказала, как приготовить куриное яйцо и получить много пользы

Новости Беларуси. Что было раньше, яйцо или курица? Ответ на извечный философский вопрос мы приехали искать на Солигорскую птицефабрику. С нюансами производства нас познакомит ее руководитель, которая по итогам 2021 года стала Женщиной года Минщины, об этом рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Узнаем, как за смену получить миллион яиц, чем в разведении перепелок полезен бразильский опыт и какие куры несут голубые яйца?

Инна Толкачева, директор птицефабрики, победительница конкурса «Женщина года Минщины – 2021»:

Каждое утро я могу мониторить рампу, как загружается транспорт. Потому что доставку мы делаем практически своим транспортом. Сейчас немножко привлекаем наемный. Потому что наемный получается по экономике даже эффективнее сегодня, чем свой. Сейчас птичник готовится к заселению. Это у нас профилактический перерыв. То есть птица выселена, соответственно, все вычищается, вымывается, потом это все задувается дезинфектантами и только после этого птица заселяется вновь. Тут уже сборка яиц. Яйца поступают по конвейеру в центральный яйцесклад. Яна Шипко, корреспондент:

Получается, для нас утро на фабрике началось с виртуальной экскурсии, можно сказать, благодаря вашим камерам. А у вас также каждый день?

Инна Толкачева:

Да, каждый день. Чтобы не тратить время, потому что территория немаленькая – 45 гектаров. Поэтому обойти – это надо потратить очень много времени. Поворотные камеры позволяют сегодня видеть ситуацию, не выходя из кабинета – это очень удобно. И на самом деле это колоссальная экономия времени. То есть у тебя хватает времени на другие, более важные, вопросы, на стратегические вопросы, потому что для руководителя очень важно правильно выстроить стратегию предприятия и заниматься актуальными вопросами сегодняшнего дня. К сожалению, ситуация очень быстро меняется и очень быстро надо перестраиваться.

Каждое шестое яйцо на белорусских прилавках снесено пернатым поголовьем этой фабрики. А по количеству произведенных куриных яиц во всей стране солигорчане уступают разве что минской птицефабрике. С голубой скорлупой и селеном. Какие куры несут цветные яйца? Подробнее здесь.

Работать сюда Инна Владимировна пришла больше 20 лет назад. За это время успела не только вырасти до руководителя, но и изучить изнутри все производственные нюансы. Она может подолгу рассказывать о переоснащении каждого цеха, инновациях в птицеводстве и изобретении новых видов продукции. А в дискуссии о полезных свойствах и составе яйца и вовсе даст фору ученому.

Инна Толкачева:

Очень многие потребители почему-то по размеру любят большие яйца. Но при этом в маленьком яйце много витаминов и минералов. Почему? Потому что птица еще молодая, у нее потенциал еще высокий, организм еще молодой. Соответственно, все более концентрированно в яйце содержится, поэтому мы детский калибр сделали именно для детей больше, для детского питания. Последние новинки, которые мы сделали, – это яйца «Лайт». Мы заметили, что кормами можно регулировать уровень холестерина в яйце. Что такое холестерин? Это жир. Соответственно, жир содержится в желтке, в белке его нет. В белке у нас стопроцентный протеин. Во-первых, в яйце белок – это эталон белка в природе вообще, потому что это самый усваиваемый белок. Жир содержится только в желтке, соответственно, холестерин есть только в желтке. И поэтому правильный рацион птицы позволяет нам уменьшить количество жира в желтке, соответственно, холестерина – это все доказано лабораторно, это не просто название. Это технология, это труд наших сотрудников, который облачен в документ, технические условия, по которому производим эту продукцию. – Казалось бы, разговариваем с руководителем предприятия, а вы как нутрициолог практически, модные нынче специалисты. Разложили всю пользу для здоровья, состав.

Инна Толкачева:

Если директор этого не будет знать, то не будет будущего у фабрики, потому что директор и должен быть вдохновителем всех этих идей, чтобы двигаться дальше и что-то новое на рынок внедрять.

– Есть ли у вас любимый вид, как вы предпочитаете употреблять яйца на завтрак? Например, вы жарите глазунью или варите всмятку, вкрутую?

– Вообще, самая усвояемая форма для человека – это яйца, сваренные в мешочек, то есть всмятку. И это яйцо максимально быстро усваивается организмом. Допустим, сырое яйцо усваивается почти три часа, а сваренное в мешочек – полтора часа. Я всегда придерживаюсь принципа: полезно то, что в рот полезло. То есть то, что твой организм просил, то и надо есть.