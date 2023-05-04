«С этими людьми страшно воевать в информационной войне». Зачем Europa Plus TV взяла на работу Ларису Грибалёву?
Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим воспитание подрастающего поколения, а также напряженную ситуацию в мире. В гостях Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси, а также Дмитрий Тютюнник, председатель комитета по социальной адаптации молодежи, развитию молодежного спорта и здорового образа жизни Молодежного парламента ДНР II созыва.
Григорий Азаренок, СТВ:
Приходят сообщения: «Радио «Победа» начало свое вещание в Беларуси». Частота раньше там держала персонажей, которые тут активно скакали, а теперь там радио «Победа», и это замечательно. Так же как вместо Euronews у нас идет телеканал «Победа». И замечательно, пускай люди смотрят, слушают. Тем не менее в наших СМИ иногда происходят странные вещи.
– Сегодня мы узнаем, насколько музыка важна в нашей жизни и как она на нас влияет. Многим может показаться, что музыка – это простой способ развлечься. Некоторые люди даже не замечают и не понимают, как музыка повлияла на их жизнь, может быть, кардинально изменила. Как это возможно, давайте сейчас узнаем.
– Всем привет!
– Меня зовут Милана.
– Меня – Софья.
– Я Алина.
– Девчонки, как вы считаете, музыка может повлиять на нашу жизнь?
– Я думаю, что да. Часто мы оказываемся под ее воздействием.
Григорий Азаренок:
Понятно, что ничего предосудительного тут нет кроме ведущей. А она кавалер «Ордена Иуды» Лариса Грибалева, которая заскакала в 2020 году, сейчас ее соцсети пестрят БЧБ, «нет войне», Украина там и все остальное. И она сейчас пролезла на Europa Plus TV – канал, который вещает из Беларуси. Вы что, охренели там совсем? Но ситуация получила продолжение. Два часа прошло – и Министерство информации вынесло предупреждение этому телеканалу. Это не китайское предупреждение. Это белорусское предупреждение, после которого… Никто не стал разбираться, кто привел, зачем, кто продюсер – всему каналу. А три предупреждения – СМИ лишается волны, аккредитации. Я не понимаю, чем они думают.
Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси:
Это странный случай. Можно предположить, что администрация канала не знала, кого они взяли в качестве ведущего, но это просто показывает низкий уровень компетентности. Взять этого человека в качестве ведущего – это показывает низкий уровень компетентности. Если ты бизнесмен, руководитель и хочешь, чтобы твой канал продолжал вещание, ты должен думать, кто будет ретранслировать информацию. И вещать в Беларуси с лицами, которые имеют «Орден Иуды» на лбу и свастику вокруг, – здесь много мозгов не нужно. Это показывает, что… Как бы мы ни говорили, с этими людьми страшно воевать в информационной войне, потому что они сами себе в колено стреляют и сами прекрасно справляются с собственной зачисткой. Мы помогаем. Мы подмели этот мусор, убрали быстро, эффективно, как оно всегда было. Нужно обращать теперь внимание остальным.
Я слышал такие моменты, что некоторые персоны нон грата присутствуют и на российских каналах. Мелькают там. Реклама может быть какая-нибудь. Что они могут? Трусы рекламировать. По-моему, мелькают. На это нужно обратить внимание, потому что мне коллеги говорили: «Как так? Он здесь змагар, уехал в Россию и тихонечко может на каких-то каналах вещать». Мне кажется, на это тоже нужно обратить внимание. Тенденция приходит к тому, что потихонечку люди возвращаются, хотят приехать, вернуться. Но каждый должен нести ответственность за свои деяния, поступки. Это было бы справедливо по отношению к стране, себе. У тебя должно быть своеобразное алиби, как ты очистил свою ржавчину, плесень внутри перед своей страной. Отсидел, заплатил, отработал кувалдой. Тем не менее должен быть процесс искупления. Нельзя просто уехать и жить, думать, что все мы простили.
Григорий Азаренок:
Почему такая нулевая терпимость ко всей это гадости? А вот враги, оппоненты нам и доказывают правильность наших действий.
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