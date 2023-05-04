«С этими людьми страшно воевать в информационной войне». Зачем Europa Plus TV взяла на работу Ларису Грибалёву?

Проект «Азаренок. Напрямую». О важном в прямом эфире. Вместе с экспертами обсудим воспитание подрастающего поколения, а также напряженную ситуацию в мире. В гостях Никита Рачиловский, председатель Молодежного парламента при Национальном собрании Беларуси, а также Дмитрий Тютюнник, председатель комитета по социальной адаптации молодежи, развитию молодежного спорта и здорового образа жизни Молодежного парламента ДНР II созыва. Григорий Азаренок, СТВ:

Приходят сообщения: «Радио «Победа» начало свое вещание в Беларуси». Частота раньше там держала персонажей, которые тут активно скакали, а теперь там радио «Победа», и это замечательно. Так же как вместо Euronews у нас идет телеканал «Победа». И замечательно, пускай люди смотрят, слушают. Тем не менее в наших СМИ иногда происходят странные вещи.

– Сегодня мы узнаем, насколько музыка важна в нашей жизни и как она на нас влияет. Многим может показаться, что музыка – это простой способ развлечься. Некоторые люди даже не замечают и не понимают, как музыка повлияла на их жизнь, может быть, кардинально изменила. Как это возможно, давайте сейчас узнаем.

– Всем привет!

– Меня зовут Милана.

– Меня – Софья.

– Я Алина.

– Девчонки, как вы считаете, музыка может повлиять на нашу жизнь?

– Я думаю, что да. Часто мы оказываемся под ее воздействием. Григорий Азаренок:

Понятно, что ничего предосудительного тут нет кроме ведущей. А она кавалер «Ордена Иуды» Лариса Грибалева, которая заскакала в 2020 году, сейчас ее соцсети пестрят БЧБ, «нет войне», Украина там и все остальное. И она сейчас пролезла на Europa Plus TV – канал, который вещает из Беларуси. Вы что, охренели там совсем? Но ситуация получила продолжение. Два часа прошло – и Министерство информации вынесло предупреждение этому телеканалу. Это не китайское предупреждение. Это белорусское предупреждение, после которого… Никто не стал разбираться, кто привел, зачем, кто продюсер – всему каналу. А три предупреждения – СМИ лишается волны, аккредитации. Я не понимаю, чем они думают.