Прямой эфир

«Нам жить, служить и помнить». Спортивно-патриотический праздник прошёл в одной из школ Минска

04 мая 2023 19:44
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. «Нам жить, служить и помнить». На базе столичной школы № 162 прошел спортивно-патриотический праздник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.  

«Нам жить, служить и помнить». Спортивно-патриотический праздник прошёл в одной из школ Минска-1

Здесь собрались участники военно-патриотических клубов «Форпост», «Сталь», «Зубр» и команда правовых классов «Патриоты». Им предстояло пройти квест «Дорога к Победе», а также принять участие в матче по футболу. Соревнования прошли в дружеской атмосфере. Все желающие смогли определить уровень своей физической подготовки в специализированных квестах. Также работали фотозоны.  

«Нам жить, служить и помнить». Спортивно-патриотический праздник прошёл в одной из школ Минска-4

Данила Кирюхин, воспитанник военно-патриотического клуба «Форпост»:  
Уже как год в клубе, здесь я научился собирать и разбирать автомат Калашникова, также оказывать первую медицинскую помощь, выживать в лесу в экстремальных условиях.  

«Нам жить, служить и помнить». Спортивно-патриотический праздник прошёл в одной из школ Минска-7

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:  
В этих клубах задействованы уже более 100 ребят. Каждый выбрал направление, которое ему интересно. И я убежден, что в недалеком будущем ребята посвятят себя тому направлению, той профессии, на которые они сегодня обратили внимание.  

Всего же на базе школ Минска открыто 16 военно-патриотических клубов. В них более тысячи подростков знакомятся с историей и изучают основы курса молодого бойца.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Сергей Масляк # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Представители Министерства обороны поздравили ветерана Великой Отечественной с Днём Победы
04 мая 2023 19:37

Представители Министерства обороны поздравили ветерана Великой Отечественной с Днём Победы

«Выбираем студотряд»: более 19 тысяч ребят подали заявки на трудоустройство
04 мая 2023 19:26

«Выбираем студотряд»: более 19 тысяч ребят подали заявки на трудоустройство

Отклонения недопустимы: Лукашенко поставил сроки для завершения посевной. Кто в ответе за удачный урожай?
04 мая 2023 19:20

Отклонения недопустимы: Лукашенко поставил сроки для завершения посевной. Кто в ответе за удачный урожай?