«Нам жить, служить и помнить». Спортивно-патриотический праздник прошёл в одной из школ Минска

Новости Беларуси. «Нам жить, служить и помнить». На базе столичной школы № 162 прошел спортивно-патриотический праздник, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь собрались участники военно-патриотических клубов «Форпост», «Сталь», «Зубр» и команда правовых классов «Патриоты». Им предстояло пройти квест «Дорога к Победе», а также принять участие в матче по футболу. Соревнования прошли в дружеской атмосфере. Все желающие смогли определить уровень своей физической подготовки в специализированных квестах. Также работали фотозоны.

Д анила Кирюхин, воспитанник военно-патриотического клуба «Форпост»: Уже как год в клубе, здесь я научился собирать и разбирать автомат Калашникова, также оказывать первую медицинскую помощь, выживать в лесу в экстремальных условиях.

Сергей Масляк, глава администрации Заводского района:

В этих клубах задействованы уже более 100 ребят. Каждый выбрал направление, которое ему интересно. И я убежден, что в недалеком будущем ребята посвятят себя тому направлению, той профессии, на которые они сегодня обратили внимание.

Всего же на базе школ Минска открыто 16 военно-патриотических клубов. В них более тысячи подростков знакомятся с историей и изучают основы курса молодого бойца.