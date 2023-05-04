Военно-патриотическому клубу «Сокол» исполнился год. Узнали, почему школьники решили обучаться именно здесь

Новости Беларуси. У военно-патриотического клуба «Сокол» первый праздник – исполнился год с момента его основания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За это время в клуб вступило 150 «соколят». Это ребята со всего Минского района. Среди них школьники из Мачулищ, Сеницы и Миханович. Поздравить ребят с годовщиной приехали представители власти, военнослужащие и ученики патриотических классов.

Красивые, счастливые и не по годам взрослые юные патриоты в строю. Все они представляют клуб «Сокол». А для сегодняшнего праздничного сбора есть особый повод.

Влада Родовская, корреспондент:

У военно-патриотического клуба «Сокол» первая годовщина. В нем занимаются юные патриоты из Сеницы, Мачулищ и Миханович. Всего более 150 ребят. Школьники в течение года посещали уроки мужества, благоустраивали мемориалы, также были занятия и в воинских частях.

В городском поселке многолюдно – военнослужащие, местные жители, дети, родители и представители власти. Поздравить приехали все. В том числе состав 50-й смешанной авиационной базы. Это кураторы клуба. Именно на их территории ребята познают военное дело. Кстати, у 50-й смешанной авиационной базы тоже праздник: 43-я годовщина со дня образования.