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Военно-патриотическому клубу «Сокол» исполнился год. Узнали, почему школьники решили обучаться именно здесь

04 мая 2023 19:46
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Новости Беларуси. У военно-патриотического клуба «Сокол» первый праздник – исполнился год с момента его основания, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. За это время в клуб вступило 150 «соколят». Это ребята со всего Минского района. Среди них школьники из Мачулищ, Сеницы и Миханович. Поздравить ребят с годовщиной приехали представители власти, военнослужащие и ученики патриотических классов.  

На празднике побывала и наш корреспондент Влада Родовская.  

Военно-патриотическому клубу «Сокол» исполнился год. Узнали, почему школьники решили обучаться именно здесь-1

Красивые, счастливые и не по годам взрослые юные патриоты в строю. Все они представляют клуб «Сокол». А для сегодняшнего праздничного сбора есть особый повод.  

Военно-патриотическому клубу «Сокол» исполнился год. Узнали, почему школьники решили обучаться именно здесь-4

Влада Родовская, корреспондент: 
У военно-патриотического клуба «Сокол» первая годовщина. В нем занимаются юные патриоты из Сеницы, Мачулищ и Миханович. Всего более 150 ребят. Школьники в течение года посещали уроки мужества, благоустраивали мемориалы, также были занятия и в воинских частях. 

В городском поселке многолюдно – военнослужащие, местные жители, дети, родители и представители власти. Поздравить приехали все. В том числе состав 50-й смешанной авиационной базы. Это кураторы клуба. Именно на их территории ребята познают военное дело. Кстати, у 50-й смешанной авиационной базы тоже праздник: 43-я годовщина со дня образования. 

Военно-патриотическому клубу «Сокол» исполнился год. Узнали, почему школьники решили обучаться именно здесь-7

Андрей Лукьянович, командующий Военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных Сил Беларуси: 
В далеком 1937 году именно здесь, на площади Героев, был создан аэродром Мачулищи и авиационный военный городок. То есть здесь каждый метр пропитан, провеян историей. Важнейшее направление в том числе и единство народа, так вот, только армия и народ могут быть едины, когда они патриоты и профессионалы своего дела. Мы воспитываем именно патриотов. 

Подробности в видео.  

# Государственная политика в сфере воспитания детей и молодежи # общество # Влада Родовская # Андрей Лукьянович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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