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С чего начать молодому предпринимателю, чтобы стать успешным?

14 августа 2024 17:43
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

С чего начать молодому предпринимателю, чтобы стать успешным?-1

Виктор Филипенко, заместитель директора по воспитательной работе Гомельского государственного педагогического колледжа им Л.С. Выготского:
Подскажите, обладая какой-то идеей, потенциалом, взглядом, возможно, новым, совершенно уникальным, с чего молодому человеку нужно начать, чтобы стать успешным?

Чтобы стать богатым, надо побыть бедным? Мнение (подробности).

С чего начать молодому предпринимателю, чтобы стать успешным?-4

Виталий Юрасев, предприниматель:
Молодому человеку не нужен миллион. Молодому человеку нужно всего лишь малое – финансовая независимость. Этот миллион ему ни к чему, ни десять, ни миллиард. Может, ему хватит и 20 тысяч для жизни, чтобы обеспечить своих близких, свою женщину и своих детей.

С чего начать молодому предпринимателю, чтобы стать успешным?-7

Станислав Яскевич, предприниматель, блогер:
Первично нужно самоидентифицироваться, кто ты и что ты, что ты хочешь действительно в этой жизни. Не инстаграмные картинки – яхты, виллы, чужие сумочки, фотографии в чужих машинах, на чужих курортах. Эфемерно, этого не существует нигде. Но молодежь постоянно ведется на эту картинку, думая о том, что я сейчас поеду, познакомлюсь с каким-то бизнесменом – и вот я уже жена олигарха. Мне срочно надо потратить деньги на последний iPhone, но я же должна выглядеть при этом, я же не дешевая. Кто ты и для чего ты?

Бизнесмен: благодаря нашему Президенту каждый белорус – потенциальный миллионер (читайте далее).

# Бизнес в Беларуси # общество # Виктор Филипенко # Станислав Яскевич # Евгений Пустовой

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