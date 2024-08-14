С чего начать молодому предпринимателю, чтобы стать успешным?

Виталий Юрасев, предприниматель: Молодому человеку не нужен миллион. Молодому человеку нужно всего лишь малое – финансовая независимость. Этот миллион ему ни к чему, ни десять, ни миллиард. Может, ему хватит и 20 тысяч для жизни, чтобы обеспечить своих близких, свою женщину и своих детей.

Станислав Яскевич, предприниматель, блогер:

Первично нужно самоидентифицироваться, кто ты и что ты, что ты хочешь действительно в этой жизни. Не инстаграмные картинки – яхты, виллы, чужие сумочки, фотографии в чужих машинах, на чужих курортах. Эфемерно, этого не существует нигде. Но молодежь постоянно ведется на эту картинку, думая о том, что я сейчас поеду, познакомлюсь с каким-то бизнесменом – и вот я уже жена олигарха. Мне срочно надо потратить деньги на последний iPhone, но я же должна выглядеть при этом, я же не дешевая. Кто ты и для чего ты?