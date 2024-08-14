В 2 раза вырос товарооборот между Могилёвской областью и Китаем за последние 3 года

Хорошие результаты демонстрирует и сотрудничество на уровне отдельно взятых регионов. Так, товарооборот между Китаем и Могилевской областью за последние три года вырос в два раза, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Тесные связи здесь поддерживают сразу с пятью китайскими провинциями.

Более 20 лет – с городом Хэнань, чья делегация на протяжении двух дней работала в Могилеве. Программа включала посещение предприятий пищевой промышленности, могилевских вузов и бизнес-форум. В результате переговоров подписан ряд соглашений о сотрудничестве.

Руслан Страхар, заместитель председателя Могилевского облисполкома:

Что касается основных экспортных позиций, традиционно это продукты питания, говядина, птица, широкий спектр молочной продукции, деревообработка, технический углерод, лен. И с каждым годом мы добавляем все больше товарных позиций. Что касается импорта, традиционно это оборудование технологическое, да и так же целый ряд других направлений.

Павел Мариненко, глава СЭЗ «Могилев»:

Мы приступаем сейчас к развитию новой промышленной площадки, строительства нового технического парка и поэтому тот опыт, который есть у наших китайских партнеров, по созданию кластеров промышленных, для нас очень интересен. Во-вторых, это те технологии, то оборудование, которые производятся сегодня в границах провинции Хэнань. У них очень высокоразвитое оборудование для пищевой промышленности, очень высокого уровня различного оборудования для производства автомобильных комплектующих. А сегодня мы как раз разрабатываем несколько инвестиционных проектов именно в сфере производства автомобильных комплектующих.

Могилевская тушенка и сыр с лисичками. Переработчики познакомили гостей со своими новинками. Нетрадиционные для Поднебесной продукты питания вызвали живой интерес.