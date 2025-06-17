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Новости по тегу #Виктор Филипенко

Школьники из 15 стран примут участие в культурно-образовательном проекте «Поезд Памяти»
17 июня 2025 11:28

Школьники из 15 стран примут участие в культурно-образовательном проекте «Поезд Памяти»

Будущее журналистики – в Беларуси наградили победителей областных этапов конкурса «Ты в эфире»
21 мая 2025 07:05

Будущее журналистики – в Беларуси наградили победителей областных этапов конкурса «Ты в эфире»

С чего начать молодому предпринимателю, чтобы стать успешным?
14 августа 2024 17:43

С чего начать молодому предпринимателю, чтобы стать успешным?

«Съезд позволит полностью изменить структуру». Что говорят участники форуме БРСМ в Минске
12 августа 2021 19:33

«Съезд позволит полностью изменить структуру». Что говорят участники форуме БРСМ в Минске

В память о деревнях, которые исчезли из-за аварии в Чернобыле. В Гомеле учащиеся колледжа заложили яблоневый сад
27 апреля 2021 06:34

В память о деревнях, которые исчезли из-за аварии в Чернобыле. В Гомеле учащиеся колледжа заложили яблоневый сад

«Для меня лично это большая гордость». О страшных событиях 1986-го вспоминает сын ликвидатора аварии на ЧАЭС
25 апреля 2021 16:31

«Для меня лично это большая гордость». О страшных событиях 1986-го вспоминает сын ликвидатора аварии на ЧАЭС

«Мы их заряжаем позитивом, им легче работается». Молодёжь Гомеля проводит флешмобы в поддержку медиков
16 октября 2020 09:42

«Мы их заряжаем позитивом, им легче работается». Молодёжь Гомеля проводит флешмобы в поддержку медиков