Новости по тегу #Виктор Филипенко

В путешествие ребята отправятся на двухэтажном круизном поезде. Каждому участнику проекта будет предоставлена специальная экипировка, разработанная ведущими предприятиями беллегпрома.
Итоговые соревнования проходили в Национальном центре художественного творчества детей и молодежи – таким образом организаторы дали молодым талантам шанс заявить о себе.
Молодому человеку не нужен миллион. Молодому человеку нужно всего лишь малое – финансовая независимость, – считает белорусский предприниматель.
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