Бизнесмен: благодаря нашему Президенту каждый белорус – потенциальный миллионер

Станислав Яскевич, предприниматель, блогер:

Благодаря нашему Президенту каждый из белорусов – потенциальный миллионер. Я часто об этом говорю, пишу где-то, но далеко не все это понимают. 30 лет Александр Григорьевич создавал бренд «Сделано в Беларуси». На сегодня это настолько востребовано во всем мире, среди наших союзников. И у несоюзников – слюни текут, что называется, хотели бы что-то у нас взять, но они сами себе отстрелили эти конечности. Поэтому каждый из нас, по праву носящий паспорт гражданина Беларуси, может выращивать, может что-то производить и может уверенно написать – сделано в Беларуси.

Чтобы стать богатым, надо побыть бедным? Мнение (подробности).