Прямой эфир

Бизнесмен: благодаря нашему Президенту каждый белорус – потенциальный миллионер

14 августа 2024 17:31
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Бизнесмен: благодаря нашему Президенту каждый белорус – потенциальный миллионер-1

Станислав Яскевич, предприниматель, блогер:
Благодаря нашему Президенту каждый из белорусов – потенциальный миллионер. Я часто об этом говорю, пишу где-то, но далеко не все это понимают. 30 лет Александр Григорьевич создавал бренд «Сделано в Беларуси». На сегодня это настолько востребовано во всем мире, среди наших союзников. И у несоюзников – слюни текут, что называется, хотели бы что-то у нас взять, но они сами себе отстрелили эти конечности. Поэтому каждый из нас, по праву носящий паспорт гражданина Беларуси, может выращивать, может что-то производить и может уверенно написать – сделано в Беларуси.

Чтобы стать богатым, надо побыть бедным? Мнение (подробности).

# Бизнес в Беларуси # общество # Станислав Яскевич

Другие новости рубрики

Все новости
В Заводском районе Минска проходит масштабное благоустройство
14 августа 2024 17:27

В Заводском районе Минска проходит масштабное благоустройство

Найти ответы на проблемные вопросы – в Минске прошёл единый день депутата
14 августа 2024 17:26

Найти ответы на проблемные вопросы – в Минске прошёл единый день депутата

Чтобы стать богатым, надо побыть бедным? Мнение
14 августа 2024 17:22

Чтобы стать богатым, надо побыть бедным? Мнение