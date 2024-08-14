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Обновлённые классы, спортзалы и автопарк. Как школы и гимназии Минской области готовятся к новому учебному году?

14 августа 2024 17:36
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70 % школ и гимназий Минской области получили паспорта готовности. Также обновился автопарк учреждений. В зданиях провели текущий и капитальный ремонты. Работы велись на 500 объектах. В Дзержинском районе обновление учреждений уже завершено, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Обновлённые классы, спортзалы и автопарк. Как школы и гимназии Минской области готовятся к новому учебному году?-1

К новому учебному году в дзержинской гимназии начали готовиться заранее. И хоть до Дня знаний еще есть время, работы уже на завершающем этапе. Здесь провели текущий и косметический ремонты. Также сделали пристройку.

Обновлённые классы, спортзалы и автопарк. Как школы и гимназии Минской области готовятся к новому учебному году?-4

Людмила Повхлеб, директор гимназии Дзержинска:
Гимназия города Дзержинска на 100 % готова встретить учащихся в новом учебному году. Проделана очень огромная работа, проведены косметические ремонты всех учебных кабинетов, спортивных залов, пищеблока, обеденного зала. Много внимания уделили наличию спортивного инвентаря.

Обновлённые классы, спортзалы и автопарк. Как школы и гимназии Минской области готовятся к новому учебному году?-7

Работы провели в каждом учреждении образования. Где-то текущий, а где-то капитальный. Обновили классы, закупили оборудование. Также в 2024 году пополнился и автопарк – появился новый школьный автобус. Всего в Дзержинском районе более 20 учебных заведений. К встрече ребят они готовы. За парты 1 сентября сядут свыше девяти тысяч учащихся, в том числе около тысячи первоклашек.

Обновлённые классы, спортзалы и автопарк. Как школы и гимназии Минской области готовятся к новому учебному году?-10

Ирина Кондратович, управляющая центром по обеспечению деятельности бюджетных организаций Дзержинского района:
Всего выделено 4 миллиона 600 тысяч на подготовку учреждений к новому учебному году. Масштабные работы проведены в гимназии Фаниполи. Все учреждения подготовлены.

Обновлённые классы, спортзалы и автопарк. Как школы и гимназии Минской области готовятся к новому учебному году?-13

В Минской области более 500 школ и гимназий. На каждом объекте провели ремонт. Паспорта готовности все учебные заведения должны получить до 20 августа.

Подробности в видео.

# Образование в Беларуси # общество # Новости Минска и Минской области

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