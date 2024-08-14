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Аграрии Минской области приближаются к отметке в 2 млн тонн зерна с учётом рапса

14 августа 2024 17:36
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Минская область внесла самый большой вклад в общий каравай страны по намолоту. Аграриям удалось собрать с полей почти 2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего на страде задействованы свыше 1600 комбайнов.

Аграрии Минской области приближаются к отметке в 2 млн тонн зерна с учётом рапса-1

В хозяйстве «Воложинское» под зерновые культуры отвели почти 4 тысячи гектаров. Сейчас полным ходом идет уборка озимой пшеницы, которая посеяна на площади 2,5 тысячи гектаров. Урожайность с каждого составляет 60 центнеров. На очереди – тритикале. На полях работают 14 экипажей. Параллельно заготавливают корма.

Аграрии Минской области приближаются к отметке в 2 млн тонн зерна с учётом рапса-4

Денис Сенько, начальник цеха механизации сельхозфилиала «Воложинское» предприятия «Агрокомбинат Дзержинский»:
На сегодняшний день мы завершили укос трети, 20 тысяч тонн сенажа – план заготовки и 20 тысяч с силосом. Сенажа около 75 %. Еще сейчас кончиться уборочная среда и приступим к заготовке сенажа.

Аграрии Минской области приближаются к отметке в 2 млн тонн зерна с учётом рапса-7

Наряду с уборкой урожая аграрии «Воложинского» ведут сев озимого рапса. Проводится вспашка, культивация, вносятся удобрения. Под эту культуру здесь отведено около тысячи гектаров.

# Уборочная кампания # общество

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