Аграрии Минской области приближаются к отметке в 2 млн тонн зерна с учётом рапса

Минская область внесла самый большой вклад в общий каравай страны по намолоту. Аграриям удалось собрать с полей почти 2 миллиона тонн зерна с учетом рапса, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. Всего на страде задействованы свыше 1600 комбайнов.

В хозяйстве «Воложинское» под зерновые культуры отвели почти 4 тысячи гектаров. Сейчас полным ходом идет уборка озимой пшеницы, которая посеяна на площади 2,5 тысячи гектаров. Урожайность с каждого составляет 60 центнеров. На очереди – тритикале. На полях работают 14 экипажей. Параллельно заготавливают корма.

Денис Сенько, начальник цеха механизации сельхозфилиала «Воложинское» предприятия «Агрокомбинат Дзержинский»:

На сегодняшний день мы завершили укос трети, 20 тысяч тонн сенажа – план заготовки и 20 тысяч с силосом. Сенажа около 75 %. Еще сейчас кончиться уборочная среда и приступим к заготовке сенажа.