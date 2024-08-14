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Чтобы стать богатым, надо побыть бедным? Мнение

14 августа 2024 17:22
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Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Чтобы стать богатым, надо побыть бедным? Мнение-1

Светлана Зере, бизнес-инфлюенсер, предприниматель:
Я не согласна с тем, что для того, чтобы стать богатым, надо побыть бедным. Если мы возьмем большие фамилии, большие семьи, пусть не нашего рынка, но которые столетиями накапливали свой капитал. У них нет такого, что им надо сначала на дно опуститься (те же Хилтоны), чтобы поддерживать свой уровень дохода.

Чтобы стать богатым, мне надо побыть бедным – это убеждение, которых много засовывает в бедность. Но не все потом оттуда выбираются.

Чтобы стать богатым, надо побыть бедным? Мнение-4

Евгений Пустовой, политический обозреватель:
Просто они стартуют с этого.

Светлана Зере:
Нам в семье рассказали, что деньги – это плохо, деньги – это зло, это бездуховно, богатые люди – воры. И так далее. И многие с этим пошли во взрослую жизнь.

Бизнесмен: благодаря нашему Президенту каждый белорус – потенциальный миллионер (читайте далее).

# Бизнес в Беларуси # общество # Светлана Зере # Евгений Пустовой

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