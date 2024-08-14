Чтобы стать богатым, надо побыть бедным? Мнение

Вызовы и угрозы. Плюрализм мнений и четкая позиция. Дано много вводных, и на все эти вопросы – политические, ментальные, социальные – мы ответим в проекте «Да!Но...» с Евгением Пустовым.

Светлана Зере, бизнес-инфлюенсер, предприниматель:

Я не согласна с тем, что для того, чтобы стать богатым, надо побыть бедным. Если мы возьмем большие фамилии, большие семьи, пусть не нашего рынка, но которые столетиями накапливали свой капитал. У них нет такого, что им надо сначала на дно опуститься (те же Хилтоны), чтобы поддерживать свой уровень дохода.

Чтобы стать богатым, мне надо побыть бедным – это убеждение, которых много засовывает в бедность. Но не все потом оттуда выбираются.