«Ряд серьёзных изменений». Какие обновления в ПДД коснуться владельцев электросамокатов и велосипедов?
Всемирный день без автомобиля. Вся наша жизнь состоит из череды маленьких путешествий. Какое средство передвижения выбираете вы: общественный транспорт, личный автомобиль, пешие прогулки или езду на велосипеде? Экотранспорт сегодня – это мода или острая необходимость, какими способами можно привлечь внимание к экологическим проблемам городов, обсудили в ток-шоу «Точки над i».
Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:
Я знаю, что 27 октября 2022 года обновления [в ПДД – прим. ред.] вступят в силу. Какие будут там изменения?
Валерий Мосенза, начальник ОГАИ Центрального РУВД г. Минска:
Указом Президента № 145, на который вы ссылаетесь, который был подписан 18 апреля 2022 года, с 27 октября вступают изменения в правила дорожного движения. Там ряд серьезных изменений. Я могу сказать, что для тех водителей, которые постоянно ездят, кардинально ничего не изменилось. Почитать в любом случае придется. Есть определенные разъяснения, касаемые непредоставления преимущества движения пешеходов, скоростных режимов, появлению новых дорожных знаков. Появляется новая категория – это средства персональной мобильности, куда будут относиться сегвеи, моноколесо, электросамокаты. Благодаря, скажем так, этим новым изменениям, которые сейчас необходимы, мы стараемся обеспечить безопасность всех участников дорожного движения, потому что зачатую мы видим эту проблематику. Проблема в обществе назревала. Негативное отношение порой к электросамокатчикам, которые значительно превышают скорость по сравнению с пешеходом, когда они пролетают. Те или иные пешеходные переходы…
Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:
С какой скоростью можно ездить?
Валерий Мосенза:
Сейчас, согласно действующему законодательству, мы ограничили эту скорость до 25 километров в час. При этом ограничен возраст, при котором можно использовать средства персональной мобильности. Почему это сделано? Допустим, мы оставляем возможность использования в жилых и пешеходных зонах: пожалуйста, дети – есть возможность, но выезжать на дороги общего пользования только с 14 лет.
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