«Ряд серьёзных изменений». Какие обновления в ПДД коснуться владельцев электросамокатов и велосипедов?

Всемирный день без автомобиля. Вся наша жизнь состоит из череды маленьких путешествий. Какое средство передвижения выбираете вы: общественный транспорт, личный автомобиль, пешие прогулки или езду на велосипеде? Экотранспорт сегодня – это мода или острая необходимость, какими способами можно привлечь внимание к экологическим проблемам городов, обсудили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Я знаю, что 27 октября 2022 года обновления [в ПДД – прим. ред.] вступят в силу. Какие будут там изменения?