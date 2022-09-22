«Как сделать передвижение безопасным и экологичным?» Рассказываем о развитии велоинфраструктуры в белорусской столице

Всемирный день без автомобиля. Вся наша жизнь состоит из череды маленьких путешествий. Какое средство передвижения выбираете вы: общественный транспорт, личный автомобиль, пешие прогулки или езду на велосипеде? Экотранспорт сегодня – это мода или острая необходимость, какими способами можно привлечь внимание к экологическим проблемам городов, обсудили в ток-шоу «Точки над i».

Ольга Шерснева, ведущая ток-шоу:

Мобильность без границ и возрастов – именно под таким девизом люди по всему миру пересаживаются на велосипеды. Говорят, это очень удобно, дешево, для здоровья хорошо, припарковаться везде можно. Алеся Лакина, ведущая ток-шоу:

Стоит ли менять четыре колеса на два, как сделать передвижение безопасным и экологичным? Виктор, каких взглядов придерживаетесь вы?

Виктор Чударев, заместитель директора, начальник учебно-методического отдела Минского городского учебно-методического центра физического воспитания населения Мингорисполкома:

В Минске в целях развития велодвижения разработан стратегический план обеспечения развития велодвижения до 2025 года, который включает в себя всестороннее развитие инфраструктуры, популяризацию такого вида двигательной активности, как езда на велосипеде, а также создание условий безопасного передвижения велосипедистов по Минску. Велоинфраструктура города состоит из магистральной велодорожки, протяженность – 27 километров, трех прогулочных велодорожек, а также совмещенных велопешеходных дорожек общей протяженностью в более 260 километров. Также развивается в Минске система автоматического проката велосипедов, электросамокатов. Велосипедов более 3,5 тысяч, электросамокатов больше 3 тысяч и электровелосипедов больше 300 штук в городе находится. Алеся Лакина:

Виктор, у вас есть велосипед? Виктор Чударев:

Да.