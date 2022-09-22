Первый поезд с белорусским торфом отправился в Китай

Новости Беларуси. 30 лет дипотношений Беларуси и Китая можно увидеть в конкретных производствах и проектах, главный из которых – индустриальный парк «Великий камень», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Порядка сотни резидентов, оборот средств – миллиарды долларов, но и на этом останавливаться не стоит. Как известно, в XXI веке все дороги ведут на Восток, а именно – в Поднебесную. 22 сентября по ним отправился первый железнодорожный состав с белорусским торфом. По его следам прошелся и наш корреспондент Константин Герцев.

Символический запуск – и вперед на Восток. Первый состав с белорусским торфом взял курс на китайский Цзинань. Доверху набитые коричневым золотом 62 вагона – только капля в море, потребность Поднебесной порядка 250 миллионов кубометров в год. Но мировой энергокризис не щадит никого, отныне даже партия в 1,5 тысячи тонн уходит с молотка.

Алексей Кушнаренко, генеральный директор объединения «Белтопгаз», член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Экспорт торфяной продукции за восемь месяцев этого года составил 154 тысячи тонн – это 137 % к уровню прошлого года. Растет карта поставок торфяной продукции. На сегодня это порядка 20 стран. Мы до этого пробовали поставлять единичными, небольшими партиями нашу продукцию в Китайскую Народную Республику, но благодаря возможностям «Великого камня» сегодня сформирован полноценный состав – 62 контейнера. Первая партия будет отправлена в Китай.

Для нашей страны торф – гарант энергетической и валютной безопасности. Мы в тройке мировых лидеров по его добыче, среди постоянных покупателей более 20 стран мира. Очередь за Китаем и его хабом в Беларуси – индустриальным парком «Великий камень». Здесь готовы выстроить не просто логистические цепочки, но и процесс полной переработки и последующей поставки уже готовой продукции.

Чжао Сюй, главный специалист компании по развитию индустриального парка «Великий камень»:

Мы приняли решение, что нужно на основе традиционных направлений также развивать и новый вектор. После проведенных исследований ресурсных преимуществ в Беларуси был отобран торф как перспективное направление для сотрудничества с Китаем. Но и этим направлением мы не будем ограничиваться, страны Шанхайской организации сотрудничества – крайне перспективный рынок.

На эту минуту уже сформирован следующий торфяной вояж: 50 контейнеров готовятся к отправке на станции Колядичи. Беспрецедентная степень доверия – заслуга давней дружбы лидеров Беларуси и Китая, а скорости денежных операций между нашими странами можно только позавидовать. Все благодаря своевременному переходу на расчет в юанях. Такой финансовый пируэт стал толчком для развития целого пакета двусторонних проектов: от сельского хозяйства до медицины. Их, кстати, и обсудили на недавнем саммите ШОС в Самарканде Александр Лукашенко и Си Цзиньпин.

Хань Лу, заместитель директора Института Евразии Китайской академии международных проблем:

Участие Беларуси в ШОС взаимовыгодно и для Беларуси, и для ШОС. Беларусь может заявить о себе не только через ШОС и повысить свое международное влияние, но и восстановить более тесные дипломатические связи со странами ШОС. В то же время Беларусь может участвовать в экономическом сотрудничестве в рамках ШОС.