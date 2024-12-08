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Русый: Союзное государство состоялось благодаря усилиям обеих сторон

08 декабря 2024 19:11
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Союзное государство опирается не только на военных. Хотя, безусловно, сейчас безопасность выходит на первый план. Мы тесно связаны через экономику, науку, культуру. А самое главное, что нас объединяет, это понимание на чисто человеческом, духовном уровне, что претворяется в еще более тесные союзы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Русый: Союзное государство состоялось благодаря усилиям обеих сторон-2

Помнит, как все начиналось, и настоящий политический тяжеловес Беларуси. Михаил Русый отмечает, что Союзное государство состоялось благодаря усилиям обеих сторон. Хотя и трудностей было немало. Взять те же молочные и мясные войны. С большего ситуация не стоила и выеденного яйца, считает белорусский парламентарий. Но каждый продвигал свои интересы. Хотя Лукашенко еще лет 15 назад предлагал идти на более явное сближение. Понимал, на что способна интеграция.

Русый: Союзное государство состоялось благодаря усилиям обеих сторон-4

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:
Президент тогда говорил, давайте перейдем на единую систему расчета. Единое установим платежное средство – российский рубль. Прошло 15 лет, говорят: «Ай-ай-ай. Да, это правильно». И пошли не только к нам, пошли по всем странам. Сейчас и на БРИКС выходим. С такими подходами и по другим направлениям.

Самым чувствительным, пожалуй, всегда оставался энергетический вопрос. Но плюс на минус в итоге дал положительный заряд, что случилось буквально. В 2023 году в Беларуси торжественно открыли атомную станцию в Островце, которая стала венцом союзной интеграции и поставила точку в наболевшей теме.

Президенту вручили символичный паспорт готовности БелАЭС – подробности здесь.

Русый: Союзное государство состоялось благодаря усилиям обеих сторон-6

АЭС в Островце белорусы и россияне строили вместе. Для этого объединили финансовые и научные силы. Сейчас наша станция – самая безопасная в мире, не без гордости заявляют специалисты, и гарант энергетической независимости не только Беларуси, но и Союзного государства. Энергии вырабатывает столько, что и с соседями поделиться не жалко. А еще наша АЭС объединяет не только рынки двух стран, но и судьбы белорусов и россиян.

# Михаил Русый # Союзное государство # Россия # Александр Лукашенко

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