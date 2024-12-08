Русый: Союзное государство состоялось благодаря усилиям обеих сторон

Союзное государство опирается не только на военных. Хотя, безусловно, сейчас безопасность выходит на первый план. Мы тесно связаны через экономику, науку, культуру. А самое главное, что нас объединяет, это понимание на чисто человеческом, духовном уровне, что претворяется в еще более тесные союзы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Помнит, как все начиналось, и настоящий политический тяжеловес Беларуси. Михаил Русый отмечает, что Союзное государство состоялось благодаря усилиям обеих сторон. Хотя и трудностей было немало. Взять те же молочные и мясные войны. С большего ситуация не стоила и выеденного яйца, считает белорусский парламентарий. Но каждый продвигал свои интересы. Хотя Лукашенко еще лет 15 назад предлагал идти на более явное сближение. Понимал, на что способна интеграция.

Михаил Русый, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по законодательству и государственному строительству:

Президент тогда говорил, давайте перейдем на единую систему расчета. Единое установим платежное средство – российский рубль. Прошло 15 лет, говорят: «Ай-ай-ай. Да, это правильно». И пошли не только к нам, пошли по всем странам. Сейчас и на БРИКС выходим. С такими подходами и по другим направлениям.

Самым чувствительным, пожалуй, всегда оставался энергетический вопрос. Но плюс на минус в итоге дал положительный заряд, что случилось буквально. В 2023 году в Беларуси торжественно открыли атомную станцию в Островце, которая стала венцом союзной интеграции и поставила точку в наболевшей теме.