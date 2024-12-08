Зюганов: главным сторонником Союзного государства был Александр Лукашенко

Союзное государство опирается не только на военных. Хотя сейчас безопасность выходит на первый план. Мы тесно связаны через экономику, науку, культуру. А самое главное, что нас объединяет – это понимание на чисто человеческом, духовном уровне, что претворяется в еще более тесные союзы, которые позволяют укрепиться и глобальной интеграции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

После развала Советского союза мы оказались оторваны друг от друга, но Минск сделал шаг навстречу. Лукашенко объявил курс на интеграцию. В России эту идею встретили прохладно, вспоминает Геннадий Зюганов. Было много охотников нажиться на советском наследии. А главное – новый союз путал карты на Западе, где больше всего боялись возрождения интеграции.

Геннадий Зюганов, председатель Центрального комитета коммунистической партии, депутат Государственной Думы Федерального Собрания России:

Главным сторонником Союзного государства был Александр Григорьевич Лукашенко. Когда он появился в Государственной думе, мы с Харитоновым [Николаем Михайловичем – прим. ред.] с ним встречались. Дали возможность ему выступить с трибуны Государственной думы.

У него был первый тезис: надо воссоздать порванные сосуды, сухожилия, все связи и двигаться вперед. Без этого ни вам, ни нам хорошего будущего не видать. На мой взгляд, это была не просто гениальная идея, это был, в то время, очень смелый и решительный шаг. Но учитывая, что в той же думе сидели и те, кто рвал Союз на части, кто обслуживал американское ЦРУ и их интересы, они, конечно, вздыбились.