Исторический документ – как подписывали Договор о Союзе Беларуси и России

Союзное государство опирается не только на военных. Хотя сейчас безопасность выходит на первый план. Мы тесно связаны через экономику, науку, культуру. А самое главное, что нас объединяет – это понимание на чисто человеческом, духовном уровне, что претворяется в еще более тесные союзы, которые позволяют укрепиться и глобальной интеграции, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. На неделе мы встретились с теми, кто видел, как зарождалось Союзное государство (этот процесс не всегда проходил гладко) и обнаружили уникальные политические артефакты, которые напрямую касаются союзной истории, а еще попытались узнать, что в основе крепких отношений. И, по нашим наблюдениям, это не только и не столько политика или экономика. Все намного сложнее и одновременно намного проще.

Две половинки одного целого, но каждая со своим неповторимым вкусом. 40 % российского сырья, 60 % – белорусского. А вместе это «Мясной союз», который любят от Гродно до Камчатки и Сахалина. В Россию в месяц отправляют до 15 тонн этого продукта. И это не просто колбаса. Мясной союз еще и с политико-экономическим привкусом, считают его разработчики.

Олег Иванов, генеральный директор Гродненского мясокомбината:

Действительно, те партнерские отношения, которые существуют на сегодняшний момент между нашими предприятиями и нашими российскими партнерами, – это дорогого стоит. «Мясной союз», как и другие продукты из Беларуси, еще с советских времен занимали почетное место на столах россиян. Мы производим добротное и натуральное и в целом совпадаем во вкусах. И это не только и не столько про еду. Нам пришлось строить новый союз.

Лукашенко стоял на своем. Силы придавала народная поддержка. На референдуме в 95-м белорусы высказались за интеграцию с Россией. В том же году сняли границу между странами. А уже в 97-м в Кремле подписали договор о союзе Беларуси и России. Уникальные артефакты показывает нам очевидец тех событий, российский депутат Харитонов.