Союзное государство в лицах. История белоруски и россиянина, которых объединила БелАЭС

Союзное государство опирается не только на военных. Хотя, безусловно, сейчас безопасность выходит на первый план. Мы тесно связаны через экономику, науку, культуру. А самое главное, что нас объединяет, это понимание на чисто человеческом, духовном уровне, что претворяется в еще более тесные союзы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

– Платье с красивым большим треном, французским кружевом шантильи.

– Очень красивые здесь рукавчики сделаны, очень оригинально.

– Это очень роскошно.

В приятные хлопоты Валерия ушла с головой. Свадьба назначена на май. Решение взвешенное, вместе ребята уже пару лет, а первые токи между ними пробежали, когда Илья работал на БелАЭС, куда он приехал из России и где встретил белорусскую красавицу, которая покорила.

Но параллельно в сердце волжанина зародилось еще одно чувство, не менее сильное. Это любовь к Беларуси и белорусам, которые встретили его со всей душой.

Илья Ванюков:

И особенно бросилось то, что очень добрые и милые люди, очень доброжелательные и гостеприимные. Я однажды стоял после работы в очереди в магазине в рабочей одежде, и меня бабушки пропустили на кассе: хлопец, проходи, ты с работы, уставший. Я вообще удивился, обомлел просто от этого.

Сейчас молодая пара живет в Минске. Здесь планируют строить и свой союз. На родину жениха летают в гости. Это Димитровград, с которым нашу столицу разделяют несколько тысяч километров. Но недавно запустили прямой авиарейс, и дорога домой занимает всего 2 часа. Можно хоть каждые выходные навещать родных. Вообще Илья признается, что сразу почувствовал себя в Беларуси как дома. Трудности переезда с легкостью удалось избежать.

Илья Ванюков:

Когда я искал работу, я первым делом обозначал, что у меня российский паспорт, я из России. И никто вообще не удивлялся. Ну, окей. Вообще без проблем было устроиться. Мне оформили страховое свидетельство. Также пользовался медицинскими услугами, на бесплатной основе я себе здесь лечил зуб. Очень, кстати, понравилось, как получилось. На больничный также ходил, брал больничный. И вообще без проблем, все как дома.

К такому социальному комфорту и стремились, когда союз создавали. Самое главное, чтобы белорусы и россияне не чувствовали себя иностранцами по отношению друг к другу. Для этого мы свободно выбираем место жительства. Обоснованием служит лишь паспорт. Жители Союзного государства имеют право лечиться, причем за это ничего платить не надо. Абсолютно равны в пенсионных правах, учатся в вузах двух стран. Есть даже квоты на бесплатное обучение. А чтобы всегда оставаться на связи, ввели и сниженные тарифы на роуминг.

Игорь Назарук, заместитель министра иностранных дел Беларуси:

Сейчас идет разговор, чтобы обеспечить 300 минут связи для российских и белорусских граждан по тарифам, которые действуют либо в России, либо в Беларуси, соответственно, для белорусских или российских граждан. И идет речь о том, чтобы обеспечить трафик интернет-связи на уровне до 5 гигабайт.