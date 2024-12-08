Белорусские и российские учёные разработали уникальный имплант, который в 8 раз дешевле импортного

Союзное государство опирается не только на военных. Хотя, безусловно, сейчас безопасность выходит на первый план. Мы тесно связаны через экономику, науку, культуру. А самое главное, что нас объединяет, это понимание на чисто человеческом, духовном уровне, что претворяется в еще более тесные союзы, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Аня родилась со сложной патологией. У девочки разделились ребра, что могло привести к серьезным последствиям. Возможность выровнять ситуацию дала научная программа Союзного государства «Спинальная система». Врачи двух стран разработали уникальный имплант, который помог Ане и еще многим детям в Беларуси и России получить шанс на полноценную жизнь.

Юлия Зель:

Был страх, было, конечно, и волнение, все, естественно. Но мы пошли, доверились Дмитрию Кимовичу. И благодарны, что он нас включил в эту программу, провел операцию. Вот уже 4 года у нас держится тот результат, который мы получили после операции.

Эффект от этой научной программы не только оздоровительный, но и финансовый. Создание уникальных систем позволило значительно снизить денежную нагрузку на союзную медицину.

Михаил Герасименко, директор РНПЦ травматологии и ортопедии:

Данные металлоконструкции дешевле своих импортных аналогов в 3-8 раз. Если, допустим, импортные аналоги доходят до 30 тысяч долларов, то разработанные нами металлоконструкции, которые уже запущены в производство и зарегистрированы – 3-5 тысяч долларов. Это огромнейший экономический эффект.

Григорий Рапота занимал пост госсекретаря Союзного государства 10 лет. За этот период в отношениях двух стран было всякое, но в первую очередь на ум приходят именно совместные усилия в науке. За этим – будущее, а потому львиная доля союзного бюджета шла именно в эту сферу.

Григорий Рапота, государственный секретарь Союзного государства (2011-2021):

Фактически институт Союзного государства создал такой венчурный инструмент, который, пожалуй, наиболее эффективный на постсоветском пространстве. То есть в результате взаимодействия ученых двух государств создан новый продукт в сфере медицины, в сфере новых материалов, биотехнологии, в сфере освоения космоса, что очень важно.