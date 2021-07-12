«Руководство ЕС не парится». Эксперты прокомментировали позицию Евросоюза в отношении мигрантов

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу « По существу ». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.

Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:

Литве выгодна политизация. Пока те цифры, которые озвучивают они, и те цифры, которые есть у белорусской стороны, нельзя говорить, что это уже миграционный кризис, коллапс и так далее. Это политизация, стремление сохранить белорусскую тему в их повестке.

Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:

Правильно же сказали, что литовцы требуют уже пятый пакет санкций. Нужна была причина – вот причина.

Алена Сырова, СТВ:

Анастасия совершено справедливо заметила то, что важно Литве привлекать сейчас внимание и политизировать этот вопрос, чтобы получить дополнительные дивиденды и финансирование.

Анастасия Боброва, заведующая отделом Института экономики НАН Беларуси:

Конечно, потому что на этой теме пока можно заработать. Через месяц эта тема уже уйдет. Возможно, появится что-то новенькое, на чем тоже можно заработать. Просто эти объемы миграции всегда были значительны, и раньше они были еще более значительны. Но сейчас улучшился учет, и мы знаем, кто куда перемещается, для чего.