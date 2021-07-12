«Руководство ЕС не парится». Эксперты прокомментировали позицию Евросоюза в отношении мигрантов

Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Новости Беларуси. Причины миграции в страны ЕС и ее последствия в ракурсе геополитики обсудили в ток-шоу «По существу». На одной площадке собрались политологи, специалисты по вопросам демографии, экономические и военные эксперты.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси по международным делам и национальной безопасности:
Литве выгодна политизация. Пока те цифры, которые озвучивают они, и те цифры, которые есть у белорусской стороны, нельзя говорить, что это уже миграционный кризис, коллапс и так далее. Это политизация, стремление сохранить белорусскую тему в их повестке.
Кирилл Казаков, генеральный директор СТВ:
Правильно же сказали, что литовцы требуют уже пятый пакет санкций. Нужна была причина – вот причина.
Алена Сырова, СТВ:
Анастасия совершено справедливо заметила то, что важно Литве привлекать сейчас внимание и политизировать этот вопрос, чтобы получить дополнительные дивиденды и финансирование.
Анастасия Боброва, заведующая отделом Института экономики НАН Беларуси:
Конечно, потому что на этой теме пока можно заработать. Через месяц эта тема уже уйдет. Возможно, появится что-то новенькое, на чем тоже можно заработать. Просто эти объемы миграции всегда были значительны, и раньше они были еще более значительны. Но сейчас улучшился учет, и мы знаем, кто куда перемещается, для чего.
Кирилл Казаков:
Потому что на этой теме зарабатывают. Я, например, прочитал новость на выходных, что эстонцы усилят границу. Это притом, что у Эстонии нет совместной границы с Беларусью.
Александр Тищенко, эксперт в области национальной безопасности:
Набрав массив этих незаконных мигрантов, они начнут их размещать, и зимой их где-то надо держать. А дальше они начнут вырываться, бежать на Север, на Запад.
Кирилл Казаков:
Они уже бунты поднимают.
Александр Тищенко:
Им нужно будет искать оправдание в отношении претензий со стороны Латвии, Эстонии, Норвегии, Швеции, со стороны Польши, Германии, потому что эта масса сейчас начнет разбегаться. Не смогут они держать эту массу, потому что наступит какой-то критический момент. Они сейчас, 500 человек у них сидело, получили бунт. Но если там соберется тысяча, две, три – в этих палатках, сейчас жара пройдет, наступит похолодание. Это не во Франции сидеть.
Сергей Рачков:
Да, Литва нервничает, но в целом руководство ЕС не парится. Я вам приведу факт. Мы объявили о том, что мы приостанавливаем действие соглашения о реадмиссии с ЕС. Там, в соглашении, есть такой инструмент, как совместный комитет. Мы готовы обсудить с европейцами в рамках совместного комитета эту ситуацию. Интереса у европейцев, у ЕС нет.
Вадим Боровик, политолог:
100%-но поддерживаю коллегу в этом вопросе. Самое главное – есть проблема и есть здравая реакция на проблему. Обратитесь к стороне, которая обеспечила вам безопасность. А вы идете по пути строить заборы и призывать к дополнительным санкциям. Они не понимают одной вещи, что бесперспективно такого рода давление – только взаимоуважительные переговоры могут спасти Прибалтику.
Алена Сырова:
Сами говорят о диалоге, выстраивая стены. Не лицемерие ли?
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