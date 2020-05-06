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Руководители ведущих белорусских СМИ возложили цветы к памятному мемориалу в Хатыни

06 мая 2020 13:33
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Новости Беларуси. Поступок каждого неравнодушного становится примером. Так, сегодня, 6 мая, в стороне не остались и руководители ведущих белорусских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Руководители ведущих белорусских СМИ возложили цветы к памятному мемориалу в Хатыни-1

Руководители ведущих белорусских СМИ возложили цветы к памятному мемориалу в Хатыни-3

Руководители ведущих белорусских СМИ возложили цветы к памятному мемориалу в Хатыни-5

Почтить память погибших они приехали в Хатынь – место боли, слез и смерти. Далекий 1943-й стал для некогда белорусской деревни самым страшным. В сарае немцы заживо сожгли 149 человек. Среди них было и много детей.

Руководители ведущих белорусских СМИ возложили цветы к памятному мемориалу в Хатыни-8

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение:
То, что произошло здесь много лет назад, должно оставаться в наших сердцах, сердцах наших детей и наших потомков.

Каждый год сюда, в мемориальный комплекс «Хатынь», приезжают тысячи посетителей. Чтобы помолиться за души тех, кто погиб в адских муках.

# Великая Отечественная война # общество # Игорь Луцкий # Марат Марков # Иван Эйсмонт # Владимир Перцов # Ирина Акулович # Дмитрий Жук # Фотофакт

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