Руководители ведущих белорусских СМИ возложили цветы к памятному мемориалу в Хатыни

Новости Беларуси. Поступок каждого неравнодушного становится примером. Так, сегодня, 6 мая, в стороне не остались и руководители ведущих белорусских СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Почтить память погибших они приехали в Хатынь – место боли, слез и смерти. Далекий 1943-й стал для некогда белорусской деревни самым страшным. В сарае немцы заживо сожгли 149 человек. Среди них было и много детей.

Игорь Луцкий, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение:

То, что произошло здесь много лет назад, должно оставаться в наших сердцах, сердцах наших детей и наших потомков.

Каждый год сюда, в мемориальный комплекс «Хатынь», приезжают тысячи посетителей. Чтобы помолиться за души тех, кто погиб в адских муках.