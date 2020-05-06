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Как будет выглядеть гигантский светомузыкальный фонтан на Свислочи?

06 мая 2020 12:40
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Уникальный светомузыкальный комплекс появится в акватории реки Свислочь рядом со сквером имени Янки Купалы. 199 струй будут достигать высоты 30 метров, а на водную гладь будет проецироваться изображение.

Как будет выглядеть гигантский светомузыкальный фонтан на Свислочи? -1

«И лабиринт из вертикальных струй». Посмотрите, каким будет обновлённый фонтан на Пулихова

График работы фонтана будет опубликован на сайте «Минскзеленстроя». 

# Фонтаны Минска # общество # Фотофакт # Строительство

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