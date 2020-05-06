Как будет выглядеть гигантский светомузыкальный фонтан на Свислочи?

Уникальный светомузыкальный комплекс появится в акватории реки Свислочь рядом со сквером имени Янки Купалы. 199 струй будут достигать высоты 30 метров, а на водную гладь будет проецироваться изображение.
Уникальный светомузыкальный комплекс появится в акватории реки Свислочь рядом со сквером имени Янки Купалы. 199 струй будут достигать высоты 30 метров, а на водную гладь будет проецироваться изображение.
«И лабиринт из вертикальных струй». Посмотрите, каким будет обновлённый фонтан на Пулихова
График работы фонтана будет опубликован на сайте «Минскзеленстроя».