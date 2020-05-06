«Родные, скоро буду». Врачи 10-й минской больницы записали трогательное обращение к коллегам и ко всем белорусам

Новости Беларуси. Трогательные кадры от наших врачей. Коллектив 10-й больницы Минска опубликовал видеообращение, адресованное всем, кто не остается в стороне от пандемии, проявляет сплоченность и неравнодушие к проблеме, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Медики благодарят коллег и весь медперсонал, пациентов, которые доверяют свои жизни и не теряют оптимизма. Громкое спасибо звучит всем белорусам, соблюдающим самоизоляцию. И, конечно, теплые слова врачи передают своим близким и родным, которые с пониманием относятся к ситуации. А еще врачи убеждены, что символом 2020-го станет не коронавирус, а такое важное для каждого из нас – спасибо!

Спасибо медицинским сестрам, лаборантам, санитарочкам и всем медицинским работникам. Врач направляет пациента на пути к выздоровлению, а именно вы ведете его по этому сложному пути. За это вам огромное спасибо и низкий поклон.

Спасибо нашим пациентам за то, что доверяют нам, за то, что выполняют наши рекомендации и не теряют оптимизма, несмотря ни на что.

Спасибо тем, кто остается дома и соблюдает самоизоляцию. Поверьте, именно ваши действия вносят огромный вклад в борьбе с вирусом.

Спасибо каждому из вас, тем, кто не остался в стороне, смело принял удар судьбы и достойно его держит.

Поддержка – это именно то, что помогает нам в трудную минуту быть сильными и не терять веру в успех. Ведь не зря говорят, что когда мы едины, мы непобедимы.

Эта ситуация показала наши лучшие качества, показала, какими мы должны быть всегда – отзывчивыми, внимательными и добросердечными. Скоро вся эта ситуация закончится. И поверьте, когда этот момент наступит, а он непременно наступит, мы будем гордиться собой. Мы будем гордиться теми решениями, которые принимали, и теми действиями, которые совершали. И ровно как и сейчас, мы скажем друг другу спасибо.