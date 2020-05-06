Марзалюк: «Беларускасць – гэта людзскасць. Гэтым пераможам»

Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «В обстановке мира» .

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Я два слогана сябе дазволю. Бог, Бацькаўшчына, Бацькі. Беларускасць – гэта людзскасць. Гэтым пераможам, гэтым перамагалі, пераможам і гэту трасцу. Давайце заставацца людзьмі, любіць сваіх, дапамагаць усім, каму гэта патрабуецца.