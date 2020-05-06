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Марзалюк: «Беларускасць – гэта людзскасць. Гэтым пераможам»

06 мая 2020 11:40
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Ситуацию с коронавирусом обсуждали в программе «В обстановке мира».

Гайдукевич: «Белорусы умеют шутить. Я столько юмора прочитал, связанного с пандемией. Это хороший показатель нации»

Марзалюк: «Беларускасць – гэта людзскасць. Гэтым пераможам»-1

Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Я два слогана сябе дазволю. Бог, Бацькаўшчына, Бацькі. Беларускасць – гэта людзскасць. Гэтым пераможам, гэтым перамагалі, пераможам і гэту трасцу. Давайце заставацца людзьмі, любіць сваіх, дапамагаць усім, каму гэта патрабуецца.

# Коронавирус # общество # Владимир Марзалюк

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