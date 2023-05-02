Ветерана из Гомельского района со 100-летним юбилеем поздравили парадом у дома

Новости Беларуси. Парад на улице Советской в деревне Головинцы. Настоящий праздник сегодня, 2 мая, устроили около дома ветерана Великой Отечественной войны Александра Подлипского. Накануне он отметил свой 100-летний юбилей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Трофимович – живая легенда Гомельского района. Когда фашисты оккупировали его родную Могилевскую область, он стал партизанским связным. Работая сельским учителем, добывал важную информацию и сам участвовал в диверсиях. В 1942 году ушел в отряд «Победа», а позже освобождал Беларусь уже в рядах красноармейцев.

Александр Подлипский, ветеран Великой Отечественной войны:

Приказ командования – во что бы то ни стало задержать шествие фашистов Пропойск [сегодня Славгород – прим. ред.]. Вот мы там, эта горстка партизан, и сражались. К вечеру немцы приехали в деревню Ельня Краснопольского района. А мы подготовились: и пулеметы поставили, 45-ку одну развернули. Думали, дадим перцу. Фашисты к вечеру пришли в деревню, подожгли деревню. Я и еще несколько человек чудом остались в живых. А так почти все партизаны погибли.