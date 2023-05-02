Андрей Лазуткин: «Чтобы не воевать, надо учиться на украинских ошибках»

В этот день, 2 мая, 9 лет назад в одесском Доме профсоюзов от рук украинских националистов погибли 42 человека. Одесса стала точкой невозврата для гражданского конфликта, который сегодня продолжается в форме специальной военной операции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. О том, на каких ошибках соседей стоит учиться в Год мира и созидания, расскажет Андрей Лазуткин.

Андрей Лазуткин, политолог:

Зеленский, когда пришел к власти, должен был выстраивать отношения с армией и радикалами. Он везде был чужим, и сначала они присматривались друг к другу. Что будет дальше, никто не знал. Когда Порошенко проиграл выборы, некоторые из его окружения даже стрелялись. Все понимали: были совершены преступления, и кто-то за них ответит.

Студия Зеленского еще до «Слуги народа» поливала грязью не просто националистов, а героев Майдана. В 2016 году они сняли сериал про известного сотника, который стал депутатом Верховной рады – это реальный персонаж. Военные штаны, сверху вышиванка, грязная сельская хата, пьянство – то есть они высмеивали тех людей, которые пролезли наверх на волне Майдана, и саму идеологию украинского национализма. Андрей Лазуткин:

В конце апреля Зеленский победил на выборах, и все ждали, что он скажет по поводу Одессы 2 мая, уже будучи президентом. Там сгорели 42 человека, их убили украинские националисты. И Зеленский не сказал ничего.

2 мая должен был состояться футбольный матч. Под этим предлогом со всей страны автобусами и поездами приехали нацистские организации. А в Одессе в это время стоял пророссийский палаточный лагерь, организованный по типу Майдана, на разгон которого их бросили. И в городе в разных точках начались беспорядки. Ядро протеста оттеснили в Дом Профсоюзов, где они сгорели, задохнулись, а раненых добили. И это не обычная фанатская драка или несчастный случай. С той стороны были люди, психологически готовые убивать противника, те самые бойцы «сотен», которые стояли на Майдане. Андрей Лазуткин:

Отдельный вопрос – это пожар. Вот вы оказались на улице. Даже если у вас спички в кармане, вряд ли вы что-то подожжете, тем более каменное здание, которое начало гореть со средних этажей. То есть надо подготовить зажигательные смеси, разлить, принести, и что-то горючее должно быть внутри здания. А когда пожар прекратился, туда зашли добивать раненых.

Погибло 42 человека. И это была показательная расправа. Мы (то есть радикалы) – это новая власть, мы вас будем убивать, и нам за это ничего не будет. СБУ их не просто покрывало, а прибегало к их услугам. Вот они ходят с палками. Но если бы у них не получилось, Одесская область уже тогда была готова к антитеррористической операции. Андрей Лазуткин:

Эти люди прошли через фанатские группировки, уличное насилие, потом через сопротивление милиции, убийство сотрудников на Майдане, потом через боевые действия, а потом они давили любую организованную оппозицию. Потому что новая власть победила в столице, но она слабо контролировала Харьков, Одессу, Мариуполь. И чтобы не потерять эти города, они шли на любые преступления. Это был вопрос жизни и смерти. Где теперь эти прекрасные люди? Скорее всего, в земле. Об этом Президент говорил на Послании.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

С другой стороны, где украинцы понимают, что завтра, россияне им сообщают, будет нанесен удар. Они уходят. Люди на фронте не хотят воевать. Те националисты, нацмены, фашисты, которых мы назвали так, их уже нет. К сожалению, они тоже были люди. Их нет! Кто воюет? Воюют мобилизованные. Ну представьте себя на фронте. Андрей Лазуткин:

Когда началась военная операция, актив нацистских организаций массово пошел в тероборону своих областей. Их специально держали в Харькове, Мариуполе, Запорожье, потому что ожидали удар туда, и заранее формировали резерв, селили их там, давали льготные условия, работу, квартиры, чтобы разбавить местных. И вот эти города, несмотря на русское население, стали опорной базой «Азова». Эти люди свое дело сделали – оказали сопротивление, погибли, но дали армии время для мобилизации. А теперь давайте подумаем, кому это выгодно. Вот в стране вырастили бешеных собак. Все 8 лет там было, по сути, двоевластие. С одной стороны, есть выборные органы, депутаты, президент. А за радикалов голосовало 2-3 %, люди не хотели видеть нацистов у власти. Зато нацисты находились под крышей силовых структур. И что еще важнее – контролировали улицу. Если вы проводите какой-то митинг против них, как в Одессе, вас изобьют, сожгут и еще заведут дело. Они помогали побратимам в АТО, собирали деньги, работали волонтерами, женились между собой. То есть в государстве создавалось такое военное сословие или секта. И какого бы президента не выбрали, он должен был с ними считаться. Потому что кто будет воевать с русскими, если завтра война? А вот эти.

Андрей Лазуткин:

Но, как говорит наш Президент, теперь этот костяк выбит. А кто придет вместо них? Кадровая армия, которая мотивирована, которая уже умеет воевать, которая понесла большие потери и готова мстить. А бешеную собаку надо пристрелить. Это такая типичная даже не американская, а британская тактика. Нацисты им сегодня не нужны – с помощью войны они сумели основную массу населения Украины так или иначе настроить против русских. И если через АТО прошло 400 тысяч, то через такую войну пройдет 2-3 миллиона. И вы думаете это будут какие-то другие люди по своим качествам? Смерть (не важно, чужих или своих) – главная составляющая их пропаганды. Вот они под музыку хоронят солдата. А когда они встают, человек бросает нацистское приветствие. Андрей Лазуткин:

Вряд ли они все нацисты, но вот так работает психоз. И рядом с этой прекрасной страной нам придется жить дальше. То есть западники добились главного – принеся в жертву часть радикалов, они в итоге развернули от России остальное, в целом нейтральное население. И возвращаясь к нам, к Беларуси, что-то похожее в свое время делали немцы. Им надо было управлять населением, которое их ненавидело.