«Сумма 13 978 долларов была оплачена». Как компания «Ритуал Гранит» обокрала более 700 клиентов

В течение последнего месяца вскрылся, похоже, самый масштабный и циничный обман в стране – фирма, занимающаяся изготовлением памятников, «кинула» около 700 своих клиентов. Общая сумма, по самым скромным подсчетам, может составлять более миллиона долларов, рассказали в программе «Решение есть!» на СТВ.

После выхода сюжета в эфир нашу редакцию буквально засыпали письмами и звонками такие же, как Ирина, клиенты компании «Ритуал Гранит». С той лишь разницей, что для некоторых стало сюрпризом такое недобросовестное поведение менеджеров и руководителей фирмы. Месяц назад минчанка рассказала, как ее обманули на 19 тыс. при изготовлении памятника. Встретились с ней снова – подробности.

Мы в июне 2022 года похоронили сына молодого. Было ему всего 36 лет, поэтому решили заказать немного нестандартный памятник. Искала я в интернете и попала на фирму ООО «Студия гранита RG».

Через два дня мы заплатили 70 %, согласно договору. Сумма составляла 11 595 белорусских рублей. Срок исполнения по договору стоял 11 ноября 2022 года.

Я писала постоянно им на Viber, спрашивала, готов ли памятник, когда будут фотографии от ретушера, чтобы мне скинули на одобрение. Меня все кормили завтраками – то загруженность большая, три месяца подождите. История у всех как под копирку. Разные разве что только суммы в чеках. Но, надо заметить, все немаленькие. Сегодня пострадавшие от деятельности компании, а их, по самым скромным подсчетам, около 700 человек, создали инициативную группу.

Они собираются сообща бороться за справедливость и наказать любыми законными способами организацию, которая, по их словам, брала деньги за изделия, делать которые и не собиралась. Такой принцип работы еще раз доказывает вот этот электронный документ с любопытным названием «Агрессия клиента».

Там каждый заказчик подвергался определенной характеристике по степени агрессивности. Таблицу вели менеджеры на точках продаж. Зеленая отметка – заказчик спокойный и не паникующий, готовый бесконечно продлевать договор и заключать допсоглашения. А вот красный, напротив, – скандалит, грозит судом или уже подал иск. Такую красную отметку над своей фамилией получил и Виктор Семенов.

Виктор Семенов:

11 мая 2022 года я заключил договор с компанией «Ритуал Гранит» на установку памятника для жены и тестя. Заказ очень дорогостоящий. Сумма 13 978 долларов была оплачена. Далее я общался с менеджером Александрой по телефону. Она меня заверяла, что изделие находится в стадии изготовления и сроки будут соблюдены. Срок по договору был 28 октября 2022 года. 18 октября со мной связались установщики, что они будут делать демонтаж старой могилы. Они его произвели. Но новый не поставили. То ли сил не хватило, то ли материалов. Этот вопрос для Виктора так и остался загадкой. Ведь менеджеры в один момент просто пропали с радаров. Когда терпение мужчины окончательно лопнуло, он обратился к юристам.

Виктор Семенов:

Я обратился за юридической помощью к адвокату, чтобы написать претензионное письмо и предложить сроки установки. Это письмо я составил и отправил 8 ноября на юридический адрес «Ритуал Гранита», но никакой реакции на него не последовало. Я приезжал к ним на офис – Кропоткина, 84 (если я правильно помню адрес). Сейчас он уже закрыт. Закрыт так же, как и офис на Тимошенко, проспектах Победителей и Партизанском. Как и сотни офисов по всей Беларуси. 16 марта стало известно, что компания подала на ликвидацию.

Я узнала, что данная фирма уже находится в стадии ликвидации и все имущество распродано. В итоге несколько сотен обманутых людей по всей республике. До последнего момента по всем филиалам менеджеры заключали договора, брали деньги, наживаясь на горе людей.

Заключая с нами договор 17 февраля, я больше чем уверена, что все они уже прекрасно знали, что фирма будет закрываться. Но они спокойно, с холодным сердцем заключали с нами договор. Еще при разговоре сказали, что фирма развивается, что скоро откроются складские помещения на территории Минска.

Эта сказка хороша – начинай сначала. Более того, с производственных площадей в Заславле уже вывезли все имущество. Эти кадры 4 марта на свой мобильный телефон запечатлела Ирина Комаровская. А ведь еще в феврале представитель компании, некий Павел Мелкоступов, уверял, что заказы задерживаются по причине модернизации производственных линий и работы будут начаты с приходом весны. К Радунице все заказы якобы будут готовы.

Это очень бесчеловечно, я считаю, наживаться на горе людей. Самое страшное у нас, конечно, случилось – ушла мама. Но просто наживаться – это бесчеловечно. И если нам не вернут деньги, то я хочу, чтобы все виновные были наказаны.

Я так ждала памятник маме, а тут нас кинули. И теперь мы же платим еще больше денег, чтобы выбить эти деньги обратно. Это неправильно. Куда смотрят органы, я не понимаю.

В такую группу товарищей по несчастью входят не только обманутые заказчики, но и бывшие сотрудники, те, кого руководство тоже кинуло на деньги. Вот, например, установщик памятников пишет.