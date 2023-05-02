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Первое видео загрузил на спор. Как врач из Минской области стал популярным блогером в TikTok?

02 мая 2023 16:36
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Новости Беларуси. В Марьиногорской центральной районной поликлинике работает врач Александр Королик. Он заведующий терапевтическим отделением, а еще популярный блогер на платформе TikTok, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На его аккаунте более 30 тысяч подписчиков. На некоторых видеороликах почти миллионы просмотров.  

Как наша съемочная группа попала в тренды TikTok – материал Влады Родовской.  

Первое видео загрузил на спор. Как врач из Минской области стал популярным блогером в TikTok?-1

Вести прием пациентов, осуществлять вызовы, проводить профилактическую работу, участвовать в призывной комиссии – это небольшой спектр работы для заведующего терапевтическим отделением Александра Королика. Три года назад он окончил медуниверситет и приехал в марьиногорскую поликлинику.  

Первое видео загрузил на спор. Как врач из Минской области стал популярным блогером в TikTok?-4

Александр Королик, заведующий терапевтическим отделением Марьиногорской центральной районной поликлиники:  
Мне интересны заболевания: от чего, почему, как протекают, как лечить. Потому что сейчас заболевания протекают так, как они не протекали раньше, то, что написано в книжке, не соответствует действительности, то есть очень многое меняется.  

Подробности в видео.  

# Врачи Беларуси # общество # Влада Родовская # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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