Первое видео загрузил на спор. Как врач из Минской области стал популярным блогером в TikTok?

Новости Беларуси. В Марьиногорской центральной районной поликлинике работает врач Александр Королик. Он заведующий терапевтическим отделением, а еще популярный блогер на платформе TikTok, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. На его аккаунте более 30 тысяч подписчиков. На некоторых видеороликах почти миллионы просмотров. Как наша съемочная группа попала в тренды TikTok – материал Влады Родовской.

Вести прием пациентов, осуществлять вызовы, проводить профилактическую работу, участвовать в призывной комиссии – это небольшой спектр работы для заведующего терапевтическим отделением Александра Королика. Три года назад он окончил медуниверситет и приехал в марьиногорскую поликлинику.