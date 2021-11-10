После службы в роте почётного караула у бойцов есть много льгот. Рассказываем какие

Новости Беларуси. Гордость военной комендатуры Минска, как, впрочем, и всех Вооруженных Сил – рота почетного караула. Практически ни одно общественно-политическое мероприятие, проводимое в стране, не обходится без участия ее личного состава. В студии программы «Большой город» на СТВ поговорим с командиром взвода роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры, старшим лейтенантом Максимом Дашкевичем. Юлия Алексеюк, ведущая:

Вы уже сказали, что принимаете участие в различных международных мероприятиях. Расскажите подробнее, какие были самые яркие в последнее время.

Максим Дашкевич, командир взвода роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры:

В последнее время мы участвовали в фестивале «Спасская башня» в 2021 году. Незабываемые впечатления, эмоции. Не скрываем того, что зрители чужой страны ждали нас, ждали выступления именно нашего подразделения. Овации, эмоции и гордость за наших подчиненных присутствовали как у нас, так и у подчиненных за то, что у них есть возможность принять участие именно в этом мероприятии. Но, повторюсь, это своего рода опыт, обмен опытом с военнослужащими других подразделений, опыт в общении и в работе с личным составом. Юлия Алексеюк:

Какие были особенные элементы, которыми вы удивляли гостей и жителей российской столицы?

Максим Дашкевич:

Мы удивляли тем, что каждый раз плац-концерт у нас разный, элементы новые. Независимо от того, что, может, их названия повторяются, для кого-то знакомо. Но выполнение последовательности действий в плац-концерте все время меняется. Юлия Алексеюк:

Какие преимущества дает служба в роте почетного караула? Максим Дашкевич:

Имеются рекомендации командира воинской части, и по результатам службы в роте почетного караула военнослужащие, имеющие отметки не ниже 7, имеют право на поступление в любое учебное заведение – как высшее, так и среднее – вне конкурса. Соответственно, имея балл не ниже 7 в тех дисциплинах, которые присутствуют на вступительных испытаниях.