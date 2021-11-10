После службы в роте почётного караула у бойцов есть много льгот. Рассказываем какие
Новости Беларуси. Гордость военной комендатуры Минска, как, впрочем, и всех Вооруженных Сил – рота почетного караула. Практически ни одно общественно-политическое мероприятие, проводимое в стране, не обходится без участия ее личного состава. В студии программы «Большой город» на СТВ поговорим с командиром взвода роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры, старшим лейтенантом Максимом Дашкевичем.
Юлия Алексеюк, ведущая:
Вы уже сказали, что принимаете участие в различных международных мероприятиях. Расскажите подробнее, какие были самые яркие в последнее время.
Максим Дашкевич, командир взвода роты почетного караула комендантского батальона Минской военной комендатуры:
В последнее время мы участвовали в фестивале «Спасская башня» в 2021 году. Незабываемые впечатления, эмоции. Не скрываем того, что зрители чужой страны ждали нас, ждали выступления именно нашего подразделения. Овации, эмоции и гордость за наших подчиненных присутствовали как у нас, так и у подчиненных за то, что у них есть возможность принять участие именно в этом мероприятии. Но, повторюсь, это своего рода опыт, обмен опытом с военнослужащими других подразделений, опыт в общении и в работе с личным составом.
Юлия Алексеюк:
Какие были особенные элементы, которыми вы удивляли гостей и жителей российской столицы?
Максим Дашкевич:
Мы удивляли тем, что каждый раз плац-концерт у нас разный, элементы новые. Независимо от того, что, может, их названия повторяются, для кого-то знакомо. Но выполнение последовательности действий в плац-концерте все время меняется.
Юлия Алексеюк:
Какие преимущества дает служба в роте почетного караула?
Максим Дашкевич:
Имеются рекомендации командира воинской части, и по результатам службы в роте почетного караула военнослужащие, имеющие отметки не ниже 7, имеют право на поступление в любое учебное заведение – как высшее, так и среднее – вне конкурса. Соответственно, имея балл не ниже 7 в тех дисциплинах, которые присутствуют на вступительных испытаниях.
Юлия Алексеюк:
Это о практичном. А в жизни с чем сталкиваетесь? С какими преимуществами? Ношение формы, высокого роста, умение чеканить шаг и так далее.
Максим Дашкевич:
Харизма и понимание, осознание всего происходящего совсем иное. Личный состав меньше начинает волноваться в различных ситуациях из-за того, что приходится обеспечивать такие мероприятия, где волнение уходит на задний план.
Рост должен быть не менее 185 см. Кого берут служить в роту почетного караула? Читайте здесь.