Россия запретила Facebook и Instagram. Вот мнение политологов и психологов
Мининформ предупреждает о недопустимости экстремистских публикаций в соцсетях. Напоминание оглашено после того, как американская компания Meta, управляющая Facebook и Instagram, разрешила размещать там призывы к насилию в отношении российских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это быстро отреагировали в России, запретив эти социальные сети. В том, что СМИ – это оружие, уже не остается сомнений.
Призывы к убийствам и насилию в отношении белорусов и россиян, разделение людей по сорту в зависимости от их происхождения. Такую альтернативную действительность своим пользователям предложила американская компания, владеющая популярными интернет-площадками. Создатели «пластмассовой реальности» всерьез возомнили себя вершителями судеб. За что уже поплатились. Сервисы Facebook и Instagram в России заблокированы. А белорусский Мининформ немедленно напомнил: посты, призывающие к экстремизму – прямой путь к уголовной ответственности и заметкам в эпистолярном жанре. Читайте здесь.
47 лет назад лидеры 33 стран Европы, а также США и Канады подписали Хельсинские соглашения. В них входит и так называемая гуманитарная корзина. В документах – обязательство уважать права человека и основные его свободы, включая свободу совести, мысли, религии и убеждений. Беларусь неукоснительно следует этим принципам. В отличие от западных стран, которые методично натравливают друг на друга страны и народы не только в реальном, но и виртуальном мире.
«СМИ – это оружие». Мнение психолога о действиях компании Meta против российских военных
Те самые голоса, которые так ратовали за демократию, сегодня откровенно разжигают национальную вражду и подвергают дискриминации добросовестные СМИ. Новая политика соцсетей – не замечать экстремистские посты, если речь в них идет о российских солдатах и если написаны они в контексте военных действий в Украине. Наказание не последует и за призыв к смерти первых лиц Беларуси и России. Пояснений, как именно будет проходить отбор подобных постов, никто не дал.
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Уход из России иностранных компаний, ограничение работы мобильных приложений уже стало новым флешмобом. Пока по большей части по касательной, но это затронуло и Беларусь. Так, 11 марта Twitter начал блокировать некоторые материалы государственных СМИ, а также маркировать их. Дискриминация в действии.
Западный мир усердно лепит из Беларуси и России образ врага. Это для своих граждан. В нас же пытаются посеять ложное ощущение меньшинства. Мол, весь мир против нас. Именно это и называется пропагандой. В помощь всем известные методически старого образца. Выстоять перед таким напором непросто, тем более против простых людей работают профессиональные политтехноги. Все просто. Чтобы создать полностью управляемую группу, достаточно придумать для них символ и правила, которые бы отличали их от других. Привет белым браслетам из 2020-го.
Сергей Шлапак, психолог:
Поверьте, через три дня психологи, люди, которые знают, как это работает, превратились в секту. И потом следующие пять дней пришлось выводить их из этого. То есть три дня понадобилось, чтобы организовать секту, и пять дней понадобилось, чтобы сделать дебрифинг, из нее выйти. Пропаганда работает медленно, незаметно, но очень точно.
Сейчас некоторые страны вводят административную и уголовную ответственность за клевету, а также призывы к насилию. Это одна из немногих возможностей не допустить практики широкого распространения политики почившей пока только в России компании Meta.