Россия запретила Facebook и Instagram. Вот мнение политологов и психологов

Мининформ предупреждает о недопустимости экстремистских публикаций в соцсетях. Напоминание оглашено после того, как американская компания Meta, управляющая Facebook и Instagram, разрешила размещать там призывы к насилию в отношении российских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это быстро отреагировали в России, запретив эти социальные сети. В том, что СМИ – это оружие, уже не остается сомнений.

Призывы к убийствам и насилию в отношении белорусов и россиян, разделение людей по сорту в зависимости от их происхождения. Такую альтернативную действительность своим пользователям предложила американская компания, владеющая популярными интернет-площадками. Создатели «пластмассовой реальности» всерьез возомнили себя вершителями судеб. За что уже поплатились. Сервисы Facebook и Instagram в России заблокированы. А белорусский Мининформ немедленно напомнил: посты, призывающие к экстремизму – прямой путь к уголовной ответственности и заметкам в эпистолярном жанре. Читайте здесь.

Уход из России иностранных компаний, ограничение работы мобильных приложений уже стало новым флешмобом. Пока по большей части по касательной, но это затронуло и Беларусь. Так, 11 марта Twitter начал блокировать некоторые материалы государственных СМИ, а также маркировать их. Дискриминация в действии. Западный мир усердно лепит из Беларуси и России образ врага. Это для своих граждан. В нас же пытаются посеять ложное ощущение меньшинства. Мол, весь мир против нас. Именно это и называется пропагандой. В помощь всем известные методически старого образца. Выстоять перед таким напором непросто, тем более против простых людей работают профессиональные политтехноги. Все просто. Чтобы создать полностью управляемую группу, достаточно придумать для них символ и правила, которые бы отличали их от других. Привет белым браслетам из 2020-го.