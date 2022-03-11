В Минской области начали набирать в студотряды. Записаться можно по QR-коду

Новости Беларуси. Место в студотряде ребятам Солигорского района готовы предложить около 10 организаций. Запись в студотряды активно ведется. Всем желающим поработать летом предлагают заполнить анкету и присоединиться к студенческому трудовому движению, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Для этого активно используют социальные сети. В Солигорском районе в этом сезоне процедуру записи упростили. Для того, чтобы заполнить анкету, ребятам нужно только отсканировать QR-код и перейти в онлайн-приложение. Желающих традиционно много. Направления деятельности для детей подготовили самый разные. Это сельское хозяйство, строительство, учебная и сервисная отрасль.

Артем Жовнерик, первый секретарь Солигорского районного комитета ОО «БРСМ»: Это своего рода профориентация, потому что сегодня он, возможно, подсобный рабочий. Завтра он в эту организацию придет уже инженером либо мастером. Многие ребята уже хотят записаться до того момента, как стартует запись в студенческие отряды. Ребят гораздо больше, чем у нас вакансий.

Георгий Королев, учащийся Солигорского государственного колледжа:

Решил записаться, потому что, во-первых, деньги. Конечно, хотелось бы заработать, чтобы не сидеть просто так летом. Потом, новых друзей, новых общений и еще больше опыта набраться

Солигорский территориальный штаб – один из лидеров по работе студенческих отрядов. Ежегодно в районе трудоустраивают около 200 человек.