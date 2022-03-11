В Минске заменяют старые уличные светильники на светодиодные. Зачем?

Новости Беларуси. Для комфорта горожан в Минске модернизируют 11 объектов уличного освещения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Для комфорта горожан в Минске модернизируют 11 объектов уличного освещения, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
В столице светодиодные светильники стали применять с 2010 года. Это был эксперимент. Сейчас это уже ежегодная практика. В 2022-м в Минске заменят на светодиодные не менее 1 400 устаревших приборов. Еще 1 500 – в рамках текущего ремонта сетей наружного освещения. Выбор пал на светодиоды неслучайно. По сравнению с другими источниками света они экономичнее в 5-7 раз. Также такие лампы более комфортны для водителей и пешеходов.
Владлен Чухин, начальник производственно-технического отдела УП «Мингорсвет»:
Если говорить о программе капитального ремонта реконструкции наружного освещения, там тоже всегда предусмотрено, когда устаревшее оборудование, там и опоры, светильники, меняются на более новые, конечно, светильники будут светодиодные.