В Минске заменяют старые уличные светильники на светодиодные. Зачем?

В столице светодиодные светильники стали применять с 2010 года. Это был эксперимент. Сейчас это уже ежегодная практика. В 2022-м в Минске заменят на светодиодные не менее 1 400 устаревших приборов. Еще 1 500 – в рамках текущего ремонта сетей наружного освещения. Выбор пал на светодиоды неслучайно. По сравнению с другими источниками света они экономичнее в 5-7 раз. Также такие лампы более комфортны для водителей и пешеходов.