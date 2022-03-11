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«СМИ – это оружие». Мнение психолога о действиях компании Meta против российских военных

11 марта 2022 10:26
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Новости Беларуси. Американская компания Meta, управляющая социальными сетями Facebook и Instagram, разрешила размещать там призывы к насилию в отношении российских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

При этом пояснений, как именно будет происходить модерирование и выявление нарушений при таких изменениях политики не последовало. Но на это сразу же отреагировали в Беларуси.  

Мининформ предупреждает о недопустимости экстремистских публикаций в соцсетях – читайте здесь.  

«СМИ – это оружие». Мнение психолога о действиях компании Meta против российских военных-1

Сергей Шлапак, психолог:  
Мы все знаем, а кто не знает, может почитать в «Википедии», про «Радио тысячи холмов». Известный хрестоматийный пример, как в Африке, благодаря средствам массовой информации была развернута кровавейшая междоусобица в одной из стран. То же самое происходит сейчас. СМИ – это оружие. К сожалению моему большому, наблюдаются такие крайние негативные и порицаемые вещи, как расчеловечивание, то есть название людей разными эпитетами, призывы к ненависти, нацистские высказывания. Когда идет ущемление по конкретной национальности. Не военных или еще кого-то, а конкретных людей конкретной национальности.  

«СМИ – это оружие». Мнение психолога о действиях компании Meta против российских военных-4

Согласно законодательству Беларуси, за публикации с призывами к насилию предусмотрена административная и уголовная ответственность, а в отношении распространяющих их интернет-ресурсов могут быть приняты решения об ограничении доступа.  

# Интернет # общество # Сергей Шлапак # Фотофакт

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