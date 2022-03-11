«СМИ – это оружие». Мнение психолога о действиях компании Meta против российских военных

Новости Беларуси. Американская компания Meta, управляющая социальными сетями Facebook и Instagram, разрешила размещать там призывы к насилию в отношении российских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

При этом пояснений, как именно будет происходить модерирование и выявление нарушений при таких изменениях политики не последовало. Но на это сразу же отреагировали в Беларуси.