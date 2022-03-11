Новости Беларуси. Мининформ предупреждает о недопустимости экстремистских публикаций в соцсетях, сообщает БЕЛТА.

«Министерство информации Беларуси на фоне изменений в редакционной политике компании Мeta Platforms считает необходимым предупредить пользователей Facebook и Instagram о недопустимости распространения материалов экстремистского характера, а также публикаций, призывающих к террористическим действиям и актам насилия», – отметили в ведомстве.

Мининформ обращает внимание, что согласно законодательству Беларуси за подобные публикации предусмотрена административная и уголовная ответственность, а в отношении распространяющих интернет-ресурсов могут быть приняты решения об ограничении доступа.