«Пропаганда будет ещё более агрессивной». Лазуткин о решении Мeta и российско-украинском конфликте
Мининформ предупреждает о недопустимости экстремистских публикаций в соцсетях. Напоминание оглашено после того, как американская компания Meta, управляющая Facebook и Instagram, разрешила размещать там призывы к насилию в отношении российских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это быстро отреагировали в России, запретив эти социальные сети.
К каждому человеку на нашей территории постараются найти подход, сами боевые действия – это 5% любого конфликта
Беларусь прилагает максимальные усилия для прекращения конфликта в Украине. В ответ нас втягивают в информационную войну. Как из рога изобилия льются дезинформация и откровенная ложь. То белорусские солдаты воют в Украине, то российская авиация бомбит белорусское приграничье.
Андрей Лазуткин, политолог:
Этот конфликт будет затягиваться, вся пропаганда будет еще более агрессивной и еще более адресной. То есть к каждому конкретному человеку на нашей территории постараются найти какой-то подход и убедить в том, что необходимо либо не участвовать в этих действиях, либо выразить осуждение, либо выйти на улицу протестовать. И это механизм такой работы с тылом, можно сказать, потому что сами боевые действия – это где-то 5 % любого конфликта. Все остальное – это логистика, это пропаганда.
«Все эти соцсети имеют иностранную юрисдикцию. И мы не можем ничего с этим сделать»
ООН традиционно догоняет уходящий поезд. В штаб-квартире обеспокоены потенциальным ущербом, который может нанести разрешение сеять национальную вражду в соцсетях. Официальный представитель организации уже привычно выразила обеспокоенность и обещала: перед компанией поднимут вопрос. Какой и когда, не уточнила.
Андрей Лазуткин:
Надо понимать, что все эти соцсети имеют иностранную юрисдикцию. И мы не можем ничего с этим сделать. То есть мы когда приходим в эту соцсеть, регистрируемся, то мы автоматом принимаем любые изменения, которые они там проводят. Если даже вы помните Дональда Трампа, американского президента, то как его ограничили в Twitter? Не было какого-то распоряжения правительства США или ЦРУ, или еще кого-то. Просто коммерческая соцсеть, которой Twitter и является, решила, что вот завтра мы отключаем Трампа, мы так решили. Ну вот Facebook так решил. То есть нет какого-то юридического хвоста, за который можно зацепиться и сказать, что это распоряжение американского правительства, давайте в суд какой-то международный подадим, что против нас разжигается ненависть. Нет, это коммерческая платформа, обращайтесь в какой-нибудь американский суд города в штате Калифорния. Ну, это все неэффективно.
Как только мы начинаем объединяться, это сразу угроза для американцев. Нас надо раздробить
Один из вопросов, связанных с ситуацией на Украине, – как получилось, что родственные народы оказались по разные стороны. Ответ на поверхности.
Андрей Лазуткин:
Посмотрите на Ближний Восток. Там вроде бы народы тоже не сильно друг от друга отличаются. Но тем не менее там лет 40 идет война. А почему эта война идет? Потому что задача американцев, например, – чтобы у нас не было какого-то большого военного блока здесь. Мы должны здесь быть, но по отдельности. То есть как только мы начинаем объединяться, появляется экономический союз, таможенный союз, появляются более крупные образования типа ОДКБ, это сразу угроза для американцев. Нас надо раздробить.
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