«Пропаганда будет ещё более агрессивной». Лазуткин о решении Мeta и российско-украинском конфликте

Мининформ предупреждает о недопустимости экстремистских публикаций в соцсетях. Напоминание оглашено после того, как американская компания Meta, управляющая Facebook и Instagram, разрешила размещать там призывы к насилию в отношении российских военных, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На это быстро отреагировали в России, запретив эти социальные сети. К каждому человеку на нашей территории постараются найти подход, сами боевые действия – это 5% любого конфликта Беларусь прилагает максимальные усилия для прекращения конфликта в Украине. В ответ нас втягивают в информационную войну. Как из рога изобилия льются дезинформация и откровенная ложь. То белорусские солдаты воют в Украине, то российская авиация бомбит белорусское приграничье.

Андрей Лазуткин, политолог:

Этот конфликт будет затягиваться, вся пропаганда будет еще более агрессивной и еще более адресной. То есть к каждому конкретному человеку на нашей территории постараются найти какой-то подход и убедить в том, что необходимо либо не участвовать в этих действиях, либо выразить осуждение, либо выйти на улицу протестовать. И это механизм такой работы с тылом, можно сказать, потому что сами боевые действия – это где-то 5 % любого конфликта. Все остальное – это логистика, это пропаганда. «Все эти соцсети имеют иностранную юрисдикцию. И мы не можем ничего с этим сделать»