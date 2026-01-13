Городской инфострим: ключевые приоритеты ВНС обсудили в столичной ратуше

Экономика, демография и сильные регионы – основополагающие направления, обозначенные главой государства на VII Всебелорусском народном собрании. Эти и другие ключевые аспекты Послания Президента на народном вече стали темой открытого обсуждения на городском инфостриме. Он прошел в преддверии единого дня информирования в ратуше в формате открытого диалога, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выступили эксперты и делегаты ВНС. К разговору в режиме видеоконференции подключились все районы Минска. Ключевой темой стало обсуждение итогов VII Всебелорусского народного собрания, определившего векторы развития страны на пятилетку. Стратегия нацелена на переход к новому качеству жизни с развитием высокотехнологичной экономики. В достижении высоких целей важно участие каждого белоруса, отдельного предприятия или отрасли. Спикеры не просто проинформировали, а дали возможность высказаться каждому и осмыслить обозначенные стратегические ориентиры.