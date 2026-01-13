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Городской инфострим: ключевые приоритеты ВНС обсудили в столичной ратуше

13 января 2026 18:10
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Экономика, демография и сильные регионы – основополагающие направления, обозначенные главой государства на VII Всебелорусском народном собрании. Эти и другие ключевые аспекты Послания Президента на народном вече стали темой открытого обсуждения на городском инфостриме. Он прошел в преддверии единого дня информирования в ратуше в формате открытого диалога, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Выступили эксперты и делегаты ВНС. К разговору в режиме видеоконференции подключились все районы Минска. Ключевой темой стало обсуждение итогов VII Всебелорусского народного собрания, определившего векторы развития страны на пятилетку. Стратегия нацелена на переход к новому качеству жизни с развитием высокотехнологичной экономики. В достижении высоких целей важно участие каждого белоруса, отдельного предприятия или отрасли. Спикеры не просто проинформировали, а дали возможность высказаться каждому и осмыслить обозначенные стратегические ориентиры.

Городской инфострим: ключевые приоритеты ВНС обсудили в столичной ратуше-2

Вероника Макоед, старший офицер отдела идеологической работы Института пограничной службы Беларуси, делегат VII Всебелорусского народного собрания:
Как представители от белорусской молодежи мы все поняли, что сегодня белорусской молодежи доверяют самое важное в нашей стране, все политические события не проходят без участия молодежи.

Городской инфострим: ключевые приоритеты ВНС обсудили в столичной ратуше-4

Александр Комендант, первый заместитель председателя Мингорисполкома:
Первый приоритет, который был обозначен, это демография. Это сильная промышленность, конкурентоспособная, с учетом развития новых технологий, которые диктует время. Нам нужно научиться это производить и получить свои компетенции в производстве тех или иных предметов либо товаров.

Во время встречи обозначили ключевые тезисы для предстоящей масштабной разъяснительной работы. Участники открытого диалога также проведут единый день информирования в своих трудовых коллективах.

# Всебелорусское народное собрание

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